Νέα κόντρα Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο για τον Κουκουρέγια

Ο Μαρκ Κουκουρέγια αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα «καυτά» ονόματα του καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού, με Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης να βλέπουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Τσέλσι, θεωρώντας πως ο κύκλος του στο λονδρέζικο σύλλογο έχει ολοκληρωθεί.

Αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029, όλες οι πλευρές εμφανίζονται ανοιχτές σε ένα ενδεχόμενο διαζύγιο, εφόσον ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις των «Μπλε».

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, τόσο η Μπαρτσελόνα όσο και η Ατλέτικο έχουν ήδη βάλει τον 27χρονο διεθνή στο μεταγραφικό τους πλάνο, αναζητώντας ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Η Τσέλσι κοστολογεί τον παίκτη κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν θεωρείται απαγορευτικό για τους δύο ισπανικούς συλλόγους.