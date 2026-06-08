«Στο στόχαστρο της Βιλερμπάν ο Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ»

Σύμφωνα με το Eurohoops η Βιλερμπάν έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Ουάιλερ Μπαμπ, ο οποίος βρίσκεται σε συνομιλίες με την Γαλλική ομάδα.

Η Βιλερμπάν έχει θέσει ψηλά τους στόχους για την ερχόμενη σεζόν και σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurohoops η Γαλλική ομάδα έχει βάλει στο στόχαστρο της τον Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ.

Ο Αμερικανο-Γερμανός γκαρντ παρόλο που έχει συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα και για την επόμενη σεζόν, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα του Λυόν.

Ο Ουάιλερ-Μπαμπ προέρχεται από μια μεστή σεζόν με την Τουρκική ομάδα, μετρώντας 4,9 πόντους, 3,9 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στο τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ στην Euroleague έγραψε 7,7 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 3,2 ασίστ σε 37 παιχνίδια.