Με Σλούκα στην 12άδα στο Game 3 o Παναθηναϊκός, δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή του

Ο Κώστας Σλούκας θα είναι στην 12άδα του Παναθηναϊκού για τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό, με τη συμμετοχή του ωστόσο να μην είναι σίγουρη.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» θα επιστρέψει στην αποστολή των «πράσινων» μετά τον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο «T-Center», δοκιμάζει στο ΣΕΦ κάνοντας ζέσταμα, με την παρουσία του στην αναμέτρηση να μην είναι ακόμα σίγουρη.

Ο Σλούκας δεν έχει βγάλει ακόμα ολόκληρη προπόνηση και με την άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ βρίσκεται στο παρκέ για να δοκιμάσει το πόδι του και να φανεί αν ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να τον υπολογίζει.

Κι όλα μετά το σοκ της απουσίας στο «τριφύλλι» με τον Τσέντι Όσμαν, που έχει ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε εκτός για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Ο Σλούκας θα πάρει τη θέση του Γιάννη Κουζέλογλου, που θα μείνει εκτός 12άδας.