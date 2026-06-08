Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός Game 3 ο Όσμαν!

Τεράστιο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό Aktor πριν από το Game 3: ο Τζέντι Όσμαν τέθηκε νοκ - άουτ με ενοχλήσεις στη μέση!

Σοκ στο «πράσινο στρατόπεδο» λίγο πριν από τον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL.

Ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, ο Τζέντι Όσμαν, δεν θα είναι στη διάθεση του «τριφυλλιού» για το Game 3, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Θυμίζουμε πως ο πρώην NBAer είχε 23 πόντους και 4 ασίστ στο πρώτο ματς και 11 πόντους, 6 ριμπάουντ στην αναμέτρηση του "T-Center" πριν από λίγες μέρες, αποτελώντας τον πιο σταθερό παίκτη των Κυπελλούχων Ελλάδας στη σειρά μέχρι στιγμής.

Ως εκ τούτου, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ επιστρέφει στην «πράσινη» δωδεκάδα και θα κάνει για πρώτη φορά... check in στους φετινούς τελικούς. Φυσικά, εντός της δωδεκάδας θα βρίσκεται και ο Τι Τζέι Σορτς.

Πλέον, η θέση «3» αναμένεται να μοιραστεί μεταξύ των Νίκου Ρογκαβόπουλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ενώ δεν αποκλείεται ο κόουτς Αταμάν να δοκιμάσει και τα σχήματα με τους τρεις γκαρντ στο παρκέ.