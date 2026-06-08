ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα στην Κοζάνη

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο ανακριτή και την Ευρωπαία Εισαγγελέα, οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο νέο κύκλωμα απάτης κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν υπάλληλο Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων και έναν παραγωγό, ενώ παράλληλα ακόμη τρεις κατηγορούμενοι που ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την καταβολή εγγύησης από 5.000 έως 15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι πρόκειται να απολογηθούν ακόμη επτά κατηγορούμενοι.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι την Παρασκευή (05/06) απολογήθηκαν οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί σε βάρος τους, κατά περίπτωση ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Πηγή: ethnos.gr