Ελβετία: Συναγερμός στο προπονητικό κέντρο λόγω δηλητηριωδών φιδιών

Ένα πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί η εθνική ομάδα της Ελβετίας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού στο προπονητικό της κέντρο στο Σαν Ντιέγκο έχουν εντοπιστεί επικίνδυνα φίδια.

Σύμφωνα με την αποστολή των Ελβετών, αρκετά φίδια εμφανίστηκαν σε σημεία γύρω από τις εγκαταστάσεις, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στους ποδοσφαιριστές όσο και στα μέλη του τεχνικού επιτελείου.

Τα φίδια εντοπίστηκαν κοντά στα γήπεδα προπόνησης αλλά και στην περιοχή του γυμναστηρίου, με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας.

Η κατάσταση έχει σημάνει συναγερμό στις τάξεις της εθνικής Ελβετίας, με τους υπεύθυνους να κοιτάζουν όλες τις πιθανές λύσεις ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προετοιμασία της ομάδας ενόψει της κορυφαίας διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σαν Ντιέγκο, στην ευρύτερη περιοχή ζουν αρκετά είδη δηλητηριωδών κροταλιών, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες. Δεν αποκλείεται ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητικής βάσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια της αποστολής.