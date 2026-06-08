Το τέλος του FIFA+ ως αυτόνομης πλατφόρμας και το νέο στοίχημα κερδοφορίας

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, έχει, αναλύει το πώς DAZN και FIFA ενώνουν δυνάμεις

Η FIFA κατεβάζει οριστικά το δικό της ψηφιακό εγχείρημα και μεταφέρει όλο το περιεχόμενο στο DAZN. Ο Σέι Σέγκεβ μιλά για κερδοφόρα συμφωνία, νέα έσοδα και ακόμη στενότερη συνεργασία ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Η απόφαση της DAZN να φιλοξενήσει αποκλειστικά το FIFA+ δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη εμπορική συμφωνία στον χώρο των αθλητικών Μέσων. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση με ευρύτερες προεκτάσεις, καθώς ουσιαστικά σηματοδοτεί την αποτυχία της προσπάθειας της FIFA να λειτουργήσει αυτόνομα ως πλατφόρμα απευθείας προς τον καταναλωτή.

Τέσσερα χρόνια μετά το λανσάρισμά του, το FIFA+ εγκαταλείπει την ανεξάρτητη πορεία του και ενσωματώνεται πλήρως στο οικοσύστημα του DAZN. Η πλατφόρμα περιλάμβανε ιστορικό αρχείο Παγκοσμίων Κυπέλλων, ζωντανές μεταδόσεις αγώνων μικρότερων εθνικών ομοσπονδιών και πρωτογενές περιεχόμενο παραγωγής FIFA.

Ο διευθύνων σύμβουλος του DAZN, Σάι Σέγκεβ, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν αποτελεί απλώς επένδυση προβολής αλλά δημιουργεί άμεσα έσοδα για την εταιρεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία είναι ήδη κερδοφόρα, ενώ αναμένεται να αυξήσει την επισκεψιμότητα, τον χρόνο παρακολούθησης και τις διαφημιστικές εισπράξεις.

Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το DAZN κυνηγά το πρώτο κερδοφόρο οικονομικό έτος στην ιστορία του. Από την ίδρυσή του το 2016, η εταιρεία έχει χρηματοδοτηθεί με περισσότερα από 7 δισ. δολάρια από τον ιδιοκτήτη της, Λεν Μπλαβάτνικ, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να εμφανίσει καθαρή κερδοφορία.

Η παραδοχή που ενδιαφέρει όλη τη βιομηχανία

Πέρα όμως από τα οικονομικά στοιχεία, μεγαλύτερη ίσως σημασία έχουν όσα είπε ο Σέγκεβ για το μέλλον των αθλητικών οργανισμών στο streaming.

Ο επικεφαλής του DAZN υποστήριξε ότι οι λίγκες και οι ομοσπονδίες που προσπάθησαν να λειτουργήσουν δικές τους πλατφόρμες αντιλαμβάνονται πλέον πως η μετάδοση και η διανομή περιεχομένου δεν αποτελεί τη βασική τους τεχνογνωσία.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει μια τάση που διαμορφώνεται διεθνώς. Πολλοί αθλητικοί οργανισμοί επένδυσαν τα τελευταία χρόνια σε δικά τους OTT εγχειρήματα, όμως η προσέλκυση συνδρομητών, η τεχνολογική υποστήριξη, η εμπορική αξιοποίηση και η παγκόσμια διανομή αποδείχθηκαν πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες από όσο αρχικά υπολογιζόταν.

Από το Παγκόσμιο Συλλόγων στο Μουντιάλ

Η σχέση FIFA και DAZN ξεκίνησε ουσιαστικά με την απόκτηση των παγκόσμιων δικαιωμάτων του ανανεωμένου Παγκοσμίου Συλλόγων από το DAZN. Η ενσωμάτωση του FIFA+ θεωρείται το επόμενο βήμα αυτής της συνεργασίας, με τον Σέγκεβ να προαναγγέλλει ακόμη περισσότερα κοινά πρότζεκτ μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος περιέγραψε την απόφαση της FIFA να κλείσει τη δική της πλατφόρμα ως «μεγάλη δήλωση εμπιστοσύνης» προς το DAZN, καθώς περιλαμβάνει όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά και τα ψηφιακά προϊόντα που σχετίζονται με τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της παγκόσμιας συνομοσπονδίας.

Το μοντέλο που μπορεί να δούμε παντού

Η εξέλιξη ίσως προμηνύει το μέλλον ολόκληρης της αγοράς. Το DAZN διαθέτει ήδη το NFL Game Pass, το NHL.TV και περιεχόμενο της FIBA, ενώ μετά την εξαγορά της ViewLift επιχειρεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κόμβο φιλοξενίας αθλητικών υπηρεσιών τρίτων οργανισμών.

Με άλλα λόγια, αντί κάθε ομοσπονδία ή λίγκα να επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια για να δημιουργήσει δικό της ψηφιακό περιβάλλον, φαίνεται να ενισχύεται το μοντέλο συνεργασίας με εξειδικευμένες πλατφόρμες.

Για τη FIFA, η συμφωνία σημαίνει μεγαλύτερη διανομή του περιεχομένου της. Για το DAZN, περισσότερους χρήστες, διαφημιστικά έσοδα και ισχυρότερη παρουσία ενόψει του Μουντιάλ. Για την αγορά των αθλητικών μέσων, αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό μήνυμα ότι η εποχή των αυτόνομων αθλητικών streaming υπηρεσιών ίσως φτάνει σταδιακά στο τέλος της.

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