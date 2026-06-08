Νετανιάχου: «Το Ισραήλ αναβάλλει τις επιθέσεις στο Ιράν για τώρα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως η χώρα του αναβάλλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Με τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε πως προς το παρόν η χώρα του σταματά να επιτίθεται στο Ιράν, ωστόσο τόνισε ότι σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ από το Ιράν, η κυβέρνησή του θα αντιδράσει με σθένος και θα ασκήσει το δικαίωμα της αυτοάμυνας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήγησε πως αφού το Ιράν επιτέθηκε στο Ισραήλ προς υποστήριξη της Χεζμπολάχ, μετά τα χτυπήματα της χώρας του εναντίον στόχων της οργάνωσης στη Βηρυτό, ο ίδιος έδωσε εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να χτυπήσει στρατιωτικούς και οικονομικούς στόχους σε ολόκληρο το Ιράν.

«Προς το παρόν, οι εχθροπραξίες σε αυτό το μέτωπο έχουν σταματήσει, διότι μετά την επίθεση κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη, αυτό σταμάτησε να μας επιτίθεται», δηλώνει ο Νετανιάχου, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «εάν το τρομοκρατικό καθεστώς διαπράξει το λάθος να μας επιτεθεί ξανά, θα απαντήσουμε με δύναμη».

Περιέγραψε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ ως πιο αδύναμα από ποτέ, ενώ το Ισραήλ αναβάλλει προς το παρόν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπονοώντας όμως ότι η μάχη εναντίον τους δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης στις συνομιλίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο, όπως είναι γνωστό, έχει επικοινωνήσει από την έναρξη των επιθέσεων την Κυριακή.

Πηγή: iefimerida.gr