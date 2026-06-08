Λούκα Γιόβιτς: Το ιστορικό των ανανεώσεων του Σέρβου φορ

Η υπόθεση της ανανέωσης του 28χρονου επιθετικού βρίσκεται σε καλό δρόμο για την ΑΕΚ. Το SDNA γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμίζει τις αντίστοιχες κινήσεις που σημάδεψαν την καριέρα του.

Η πρόθεση της ΑΕΚ να επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Λούκα Γιόβιτς, παρά το γεγονός ότι το υφιστάμενο συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του ΄27, αποτελεί μια κίνηση που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον αν εξετάσει κανείς το ιστορικό του Σέρβου επιθετικού.

Κι αυτό γιατί ο Γιόβιτς δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει συνηθίσει να ανανεώνει συμβόλαια κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Αντιθέτως, η πορεία του χαρακτηρίστηκε κυρίως από μεταγραφές και αλλαγές συλλόγων, με ελάχιστες περιπτώσεις όπου ένας σύλλογος επιχείρησε να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο πριν από τη λήξη της συνεργασίας τους.

Η πρώτη μεγάλη επαγγελματική δέσμευση ήρθε το 2016, όταν η Μπενφίκα απέκτησε τον τότε 19χρονο επιθετικό με συμβόλαιο μέχρι το 2021.

Εκείνη την εποχή ο Γιόβιτς παρουσιαζόταν από τα πορτογαλικά και σερβικά ΜΜΕ ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, όμως δεν κατάφερε να βρει τον χρόνο συμμετοχής που περίμενε στη Λισαβόνα και σύντομα ακολούθησε ο δανεισμός του στη Γερμανία.

Η επένδυση της Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Η πιο σημαντική και ουσιαστικά μοναδική περίπτωση που θυμίζει ανανέωση συμβολαίου σημειώθηκε την άνοιξη του 2019. Ο Γιόβιτς αγωνιζόταν ως δανεικός στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και πραγματοποιούσε μία εντυπωσιακή σεζόν σε Bundesliga και Europa League.

Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς η γερμανική ομάδα ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του (22,4 εκατ. ευρώ) από την Μπενφίκα και του προσέφερε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2023.

Ήταν η πρώτη φορά που ένας σύλλογος επένδυε τόσο αποφασιστικά πάνω του, θέλοντας να εξασφαλίσει την παραμονή του για τα επόμενα χρόνια.

Τα διεθνή ΜΜΕ της εποχής αντιμετώπισαν την εξέλιξη ως τεράστια επιτυχία για την Άιντραχτ, κάνοντας λόγο μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, καθώς ο Σέρβος είχε ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων συλλόγων της Ευρώπης.

Συγχρόνως, δημοσιεύματα σε Αγγλία και Γερμανία υπογράμμιζαν ότι η Φρανκφούρτη κατάφερε να εξασφαλίσει τα δικαιώματά του πριν ξεκινήσει η μάχη των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων για την απόκτησή του.

Ο ίδιος ο Γιόβιτς εκείνη την περίοδο δεν έκρυβε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη που του έδειχνε η Άιντραχτ. Στα σχετικά ρεπορτάζ αναφερόταν πως αισθανόταν ότι στη Φρανκφούρτη είχε βρει το ιδανικό περιβάλλον για να εξελιχθεί και να κάνει…restart στην καριέρα του μετά το δύσκολο πέρασμα από την Μπενφίκα.

Η γερμανική ομάδα ήταν εκείνη που του έδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο και τον μετέτρεψε σε έναν από τους πιο περιζήτητους φορ της Ευρώπης.

Η μεταγραφή - εξπρές στη Ρεάλ Μαδρίτης

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι το συγκεκριμένο συμβόλαιο αποδείχθηκε εξαιρετικά βραχύβιο.

Προτού καλά - καλά στεγνώσει το μελάνι από την υπογραφή στο νέο συμβόλαιο, η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε – έναντι 63 εκατ. ευρώ - τη μεταγραφή του Σέρβου επιθετικού.

Συν τω χρόνω ακολούθησαν οι σταθμοί σε Φιορεντίνα, Μίλαν, χωρίς να καταγραφεί κάποια σημαντική πρόωρη επέκταση συμβολαίου αντίστοιχη με εκείνη της Άιντραχτ.

Γι’ αυτό και η τωρινή πρόθεση της ΑΕΚ αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Εφόσον οι δύο πλευρές οδηγηθούν πράγματι σε νέα συμφωνία με και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, τότε η Ένωση θα γίνει ουσιαστικά ο πρώτος σύλλογος μετά τη Φρανκφούρτη που επιχειρεί να «δέσει» τον Γιόβιτς μακροπρόθεσμα, δείχνοντας έμπρακτα ότι τον θεωρεί κεντρικό πρόσωπο του αγωνιστικού της σχεδιασμού για τα επόμενα χρόνια.