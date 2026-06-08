Γκαλμπιάτι: «Η δυσκολότερη στιγμή στην καριέρα μου - Θα διαλυθεί η Μπασκόνια γιατί θα φύγουν πολλοί παίκτες»

Ο Πάολο Γκαλμπιάτι στις δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Μπασκόνια από την Μπανταλόνα τόνισε πως είναι η δυσκολότερη στιγμή στην καριέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δυστυχώς, η σεζόν μας τελείωσε σήμερα. Τα λάθη μας σκότωσαν. Ο Ρίκι Ρούμπιο παίζει στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 25 χρόνια και ξέρει πώς να χειρίζεται τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι η πρώτη φορά που ευστόχησε σε τέσσερα τρίποντα και χάσαμε αμυντικές αποστολές σε κρίσιμες στιγμές.

Ήταν η πιο δύσκολη σεζόν της ζωής μου, με τραυματισμούς και όλα όσα περάσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες και το προσωπικό για την ενέργειά τους και για όλα όσα έχουμε κάνει.

Δυστυχώς, η ομάδα θα διαλυθεί επειδή πολλοί παίκτες θα φύγουν. Μπορούμε να μιλήσουμε για το παιχνίδι αντί για τον θόρυβο για τη θέση μου την επόμενη σεζόν».