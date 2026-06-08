Τροχαίο στις Θερμοπύλες: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα άλλο, 2 τραυματίες

Στο σημείο πραγματοποιούνται έργα για τη δημιουργία κόμβου εισόδου και η εξυπηρέτηση των οχημάτων γίνεται από μία λωρίδα για το κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (8/6/26) μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, όταν οδηγός αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport για το τροχαίο, τα δύο οχήματα, ένα ΙΧΦ μάρκας Mitsubishi και ένα ΙΧΕ μάρκας Nissan κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα στον δρόμο στις Θερμοπύλες. Τότε το δεύτερο όχημα, από άγνωστη αιτία, έκανε διπλό ελιγμό και βρέθηκε στο ρεύμα του πρώτου.

Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, παρά το γεγονός ότι ο οδηγός του πρώτου οχήματος αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβαινε στο απέναντι όχημα και μείωσε εντελώς την ταχύτητα του, ενώ βγήκε κι όσο μπορούσε δεξιά.

Σημειώνεται ότι στο σημείο πραγματοποιούνται έργα για τη δημιουργία κόμβου εισόδου και η εξυπηρέτηση των οχημάτων γίνεται από μία λωρίδα για το κάθε ρεύμα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έφτασαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους δύο επιβάτες του δευτέρου οχήματος για τη διακομιδή τους στο Νοσοκομείο Λαμίας. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Πηγή: newsit.gr