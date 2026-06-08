Έπιασαν δουλειά Μάτος και Βιεϊρίνια: Η σύσκεψη κορυφής με τον Ιβάν!

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Λέο Μάτος, ο οποίος μαζί με τον Αντρέ Βιεϊρίνια, την οικογένεια Σαββίδη καθώς και τη Μαρία Γκοντσαρόβα είχαν την πρώτη σύσκεψη μετά την επισημοποίηση των νέων τους ρόλων.

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, δύο μόλις 24ωρα μετά την ανακοίνωσή του ως ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Λέο Μάτος βρέθηκε στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.

Ο Βραζιλιάνος, μαζί με τον έτερο... συμπαίκτη του στο ποδοσφαιρικό τμήμα, Αντρέ Βιεϊρίνια, ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, είχαν την πρώτη σύσκεψη.

Οι δυό τους τα είπαν με την οικογένεια Σαββίδη και συγκεκριμένα τους Ιβάν, Γιώργο και Νίκο καθώς και τη Μαρία Γκοντσαρόβα, θέτοντας επί τάπητος όλα τα θέματα που αφορούν άμεσα από τον ΠΑΟΚ.

Όπως σημειώνουν οι επιτελείς του Δικεφάλου, η πρώτη σύσκεψη των νέων στελεχών της ασπρόμαυρης ΠΑΕ με τους ιθύνοντες της διοίκησης αφορούσε τη στρατηγική της ομάδας ενώ συζητήθηκαν και οι κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν από εδώ και στο εξής...