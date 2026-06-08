Επίσημο: Στο «τιμόνι» της Φιορεντίνα ο Φάμπιο Γκρόσο

Ο Φάμπιο Γκρόσο αποτελεί με κάθε επισημότητα τον νέο τεχνικό της Φιορεντίνα με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

«Εποχή» Φάμπιο Γκρόσο στην Φιορεντίνα, με την ιταλική ομάδα να ανακοινώσει την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον 48χρονο προπονητή.

Ο Γκρόσο υπέγραψε με τους «βιόλα» μέχρι το καλοκαίρι του 2028, ενώ υπάρχει και οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα έτος στην συμφωνία των δυο πλευρών, ενώ θα αμοίβεται με 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τα τελευταία δυο χρόνια βρισκόταν στον πάγκο της Σασουόλο και πλέον διαδέχεται τον Πάολο Βανόλι, μετά από μία κακή σεζόν στην Ιταλία για την Φιορεντίνα (15η θέση).



Φέτος Ο Γκρόσο οδήγησε την Σασουόλο στην ενδέκατη θέση της Serie A, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από αρκετές ακόμη ιταλικές ομάδες, όπως οι Μπάρι, Ελλάς Βερόνα, Μπρέσια, Σιόν και Φροζινόνε.