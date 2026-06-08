Τέμπη: Επ' αόριστον αναβολή της δίκης για τον ελεγκτή της σύμβασης 717

Aναβλήθηκε επ’ αόριστον σήμερα η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με τη μη υλοποίηση της πολύκροτης σύμβασης 717 που αφορά την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση της Εισαγγελέως, η οποία πρότεινε την αναβολή της διαδικασίας προκειμένου να περαιωθούν πρώτα οι δικογραφίες για τη σύμβαση 717 που εκκρεμούν και ερευνώνται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η δικαστική αυτή εξέλιξη προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση της δικηγόρου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπου συγγενών θυμάτων, Μαίρης Χατζηκωνσταντίνου, η οποία σε δήλωσή της εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και εξαπέλυσε σκληρή κριτική για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

«Λυπούμαστε πολύ σήμερα γιατί άλλη μία δίκη καρατομείται. Άλλη μία δίκη είναι στον αέρα. Η δίκη του μοναδικού ελεγκτή επιθεωρητή για την παράβαση καθήκοντος, του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σήμερα αναβλήθηκε αορίστως μετά από αυτεπάγγελτη πρόταση της κυρίας εισαγγελέως. Αναβλήθηκε αορίστως με σκοπό να ολοκληρωθεί η δίκη που ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την 717, δηλαδή για τις κακουργηματικές πράξεις που αφορούν τους κατηγορούμενους της 717», δήλωσε αρχικά η κ. Χατζηκωνσταντίνου.

Η ίδια θέλησε να εξηγήσει με απλά λόγια τι σημαίνει πρακτικά για την εξέλιξη της υπόθεσης η συγκεκριμένη αναβολή, συνδέοντάς τη παράλληλα και με άλλες δικαστικές πτυχές της τραγωδίας των Τεμπών:

«Πώς μεταφράζεται αυτό με απλά λόγια; Ότι αυτή η δίκη τουλάχιστον για δέκα χρόνια θα είναι στον αέρα. Μία δίκη για παράβαση καθήκοντος, η οποία είναι αυταπόδεικτη, η οποία περιγράφηκε σε ένα κατηγορητήριο, τινάχθηκε στον αέρα. Έχει την ίδια μοίρα δυστυχώς, με τη δίκη των βίντεο των Τεμπών στη Λάρισα, του μονομελούς, όπου και αυτή είναι στον αέρα -έχει αναβληθεί αορίστως- και με όλες τις υπόλοιπες δίκες, οι οποίες για ποιο λόγο και πώς δεν ξέρω, δεν έχουν συσχετιστεί στη μεγάλη δίκη των κακουργηματικών πράξεων που δικάζεται στη Λάρισα».

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η κ. Χατζηκωνσταντίνου στάθηκε στη σημασία που θα είχε η συγκεκριμένη ακροαματική διαδικασία για τη συνολική αποκάλυψη των ευθυνών, ξεκαθαρίζοντας ότι η νομική μάχη της πλευράς των θυμάτων θα συνεχιστεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο:

«Όλοι αυτοί θα έπρεπε να βρίσκονται κατηγορούμενοι μαζί με τους 36 κατηγορούμενους στη Λάρισα. Αντιθέτως, ο διαχωρισμός οδηγεί σε πολλά δικαστήρια, τα οποία κυριολεκτικά, όπως είπα και στην αρχή, καρατομούνται και τινάζονται στον αέρα. Χάσαμε μία δίκη που θα έδινε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για την 717 και για τις ευθύνες που ερευνούμε και στη Λάρισα. Δυστυχώς, σεβόμαστε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, αλλά εμείς θα αξιώσουμε με όλα τα ένδικα μέσα που μπορούμε την επαναφορά της δίκης σε όποιο βαθμό δικαιοδοσίας μας επιτρέπεται».

Πηγή: ethnos.gr