Πάνω από 2.000 κόσμος στο Κάραβελ: Αποθέωση για Αταμάν και παίκτες -«Στο Φάληρο ερχόμαστε»! (vids)

Χαμός από πάνω από 2.000 κόσμο του Παναθηναϊκού έξω από το Κάραβελ. Αποθέωση σε Αταμάν και παίκτες και «στο Φάληρο ερχόμαστε»!

Ένα μικρό ΟΑΚΑ στήθηκε έξω από το Κάραβελ, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να ντοπάρουν ψυχολογικά παίκτες και προπονητικό επιτελείο πριν τον τρίτο τελικό στο ΣΕΦ.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, στους οποίους υπενθυμίζουμε αρχικά είχε κοπεί η πρόσβαση στο ξενοδοχείο κι επετράπη μετά από παρέμβαση των μελών της ΚΑΕ, αποθέωσαν τον Αταμάν και τους παίκτες, με τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέις-Ντένις και Ματίας Λεσόρ να έχουν την τιμητική τους.

Το σύνθημα που δονούσε την ατμόσφαιρα ήταν το «στο Φάληρο ερχόμαστε», με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να δίνουν το σύνθημα για τον τρίτο τελικό στο ΣΕΦ.