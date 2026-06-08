Η αστυνομία κόβει τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δεν αφήνει ούτε δημοσιογράφους! (vid)

Σε μια απίθανη απόφαση της αστυνομίας -προς το παρόν- δεν επιτρέπεται σε κόσμο και δημοσιογράφους να πλησιάσουν το ξενοδοχείο Κάραβελ για να ντοπάρουν την αποστολή του Παναθηναϊκού πριν το ΣΕΦ!

Ισχυρή αστυνομική δύναμη στα πέριξ του Κάραβελ, με τις διμοιρίες των ΜΑΤ να κόβουν τον κόσμο του «τριφυλλιού» περίπου 100 μέτρα μακριά από το ξενοδοχείο.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν μαζευτεί από τις 17:30, με τις διμοιρίες των ΜΑΤ να μην τους επιτρέπουν να πλησιάσουν για να αποθεώσουν παίκτες και προπονητή.

Μάλιστα η αστυνομία δεν αφήνει ούτε δημοσιογράφους να περάσουν για να βρεθούν κοντά στο πούλμαν της ομάδας που θα αναχωρήσει για το ΣΕΦ.

Αντιθέτως μόλις πριν ένα μήνα επιτρέπονταν κανονικά σε αντίστοιχες εκδηλώσεις οπαδών άλλης ομάδας να πηγαίνουν με μηχανοκίνητες πορείες στην ποδοσφαιρική ομάδα.