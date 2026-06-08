ΠΑΟΚ: Μένει οριστικά ο Περσίδης, κρατάει και Ομορούγι

Ο ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκιέρι στο τιμόνι του προχωράει τη συμπλήρωση του ρόστερ της νέας σεζόν.

Οριστικά μέλος του ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν, την τρίτη διαδοχική, θα είναι ο Νίκος Περσίδης, ο οποίος με τις εμφανίσεις του και τα στοιχεία του έχει πείσει τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος έδωσε το "ΟΚ" για την παραμονή του στην ομάδα.

Ψήφος εμπιστοσύνης δίνει ο Τρινκιέρι και στον Κλίφορντ Ομορούγι, με τον οποίο συζήτησε για τον ρόλο του στην ομάδα τη νέα χρονιά. Με τους Μπεν Μουρ, ο οποίος έχει ανακοινωθεί και με τις επικείμενες αποκτήσεις των Κάιλ Αλεξάντερ και Δημήτρη Κακλαμανάκη, ο Ομορούγι αναμένεται να έχει τον ρόλο του τρίτου σέντερ. Και σε αυτόν τον ρόλο ο Νιγηριανός ψηλός συμφώνησε και έτσι παραμένει και αυτός στον ΠΑΟΚ.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε φέτος ο 31χρονος σμολ φόργουορντ είχε 5,9 πόντους me 41% στα τρίποντα και 3,7 ριμπάουντ σε 19,5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο και σε σύνολο 24 αγώνων στην Stoiximan GBL. Αντίστοιχα, ο Ομορούγι είχε για την ίδια διοργάνωση 7,2 πόντους, 4,1 ριμπάουντ, 0,8 κοψίματα σε 16,1 λεπτά και σε 9 παιχνίδια.

Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος έχει ανακοινώσει την απόκτηση των Μπαζίνα, Φόστερ, Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς, όπως και την ανανέωση του Μουρ. Από εκεί κι έπειτα «κλεισμένοι» είναι και οι Καλάθης, Ταϊρί (ανανέωση), Γκρέι, Αλεξάντερ και Κακλαμανάκης, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να παραμείνει και ο Φίλλιος.