«Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Τάις η Βιλερμπάν»

Η Βιλερμπάν έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο την ερχόμενη σεζόν. Η γαλλική ομάδα έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας βάλει υψηλούς στόχους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews η ομάδα της Λυόν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ντάνιελ Τάις. Ο έμπειρος ψηλός, με μεγάλη εμπειρία στο NBA, την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 21 λεπτά ανά παιχνίδι στη EuroLeague με την φανέλα της Μονακό.
ASVEL in advanced talks with Daniel Theis, per sources.— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 8, 2026
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