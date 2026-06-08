«Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Τάις η Βιλερμπάν»

Σύμφωνα με το BasketNews η Βιλερμπάν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Βιλερμπάν, με την Γαλλική ομάδα να έχει βάλει ψηλά τον πήχη αυτή την σεζόν.

Η Βιλερμπάν έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο την ερχόμενη σεζόν. Η γαλλική ομάδα έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας βάλει υψηλούς στόχους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews η ομάδα της Λυόν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ντάνιελ Τάις. Ο έμπειρος ψηλός, με μεγάλη εμπειρία στο NBA, την περασμένη αγωνιστική περίοδο μέτρησε 9.7 πόντους και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 21 λεπτά ανά παιχνίδι στη EuroLeague με την φανέλα της Μονακό.