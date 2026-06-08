Αποσύρθηκε ο Ορίγκι - «Ευχαριστώ Θεέ μου, ευχαριστώ ποδόσφαιρο»

Ο Ντιβόκ Ορίγκι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο στα 31 του, με μια συγκινητική επιστολή, στην οποία έκανε αναδρομή σε όλη την καριέρα του.

Ο Βέλγος μίλησε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στη Βραζιλία, όταν σε ηλικία μόλις 19 ετών κλήθηκε απρόσμενα στην εθνική Βελγίου από τον Μαρκ Βιλμότς. Στον αγώνα με τη Ρωσία πέτυχε το νικητήριο γκολ στο θρυλικό Μαρακανά, μια στιγμή που χαρακτήρισε ως «δώρο του Θεού».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, όπου έζησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Παρά τις δυσκολίες, τους τραυματισμούς και τις περιόδους που δεν αγωνιζόταν, δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει και να πιστεύει στον εαυτό του.

Ο Ορίγκι μίλησε με ιδιαίτερη αγάπη για τον πατέρα του, Μάικ Οριγκί, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της Κένυας, αλλά και για την πίστη του στον Θεό, η οποία τον βοήθησε να ξεπεράσει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Ξεχωριστή θέση στην επιστολή του έχουν η Λίβερπουλ, οι φίλαθλοί της και ο Γιούργκεν Κλοπ. Θυμήθηκε τις ιστορικές βραδιές στο Άνφιλντ, ιδιαίτερα την επική ανατροπή απέναντι στην Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ το 2019, καθώς και την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ και της Πρέμιερ Λιγκ.

Κλείνοντας, ο Βέλγος επιθετικός τόνισε πως πραγματοποίησε όλα τα παιδικά του όνειρα και ότι αποχωρεί γεμάτος ευγνωμοσύνη, χωρίς καμία μεταμέλεια.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι: Ευχαριστώ, Θεέ μου. Ευχαριστώ, ποδόσφαιρο».