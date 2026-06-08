Κυζιρίδης για το ντεμπούτο του στην Εθνική: «Δεν είναι το τέλος ενός ταξιδιού, είναι η αρχή μιας νέας ευθύνης»

Το έγραψε στα social media ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης για το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα.

Στο 62ο λεπτό του φιλικού με την Ιταλία, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης φόρεσε τη «γαλανόλευκη» και έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα.

Με ανάρτηση του στο Instagram o ίδιος δηλώνει συγκινημένος.

Η ανάρτηση του.

Μετά από χρόνια προσπάθειας, αμέτρητες θυσίες και στιγμές που η αμφιβολία έμοιαζε πιο δυνατή από την ελπίδα, ήρθε η στιγμή που ονειρευόμουν από παιδί. Χθες φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής ομάδας και έκανα το ντεμπούτο μου.

Δεν ήταν ένας εύκολος δρόμος. Υπήρξαν τραυματισμοί, απογοητεύσεις, εμπόδια και στιγμές που έπρεπε να βρω τη δύναμη να συνεχίσω όταν όλα έδειχναν δύσκολα. Όμως κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατό και κάθε αποτυχία με έφερε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτή τη μέρα.

Η στιγμή που άκουσα τον εθνικό ύμνο και πάτησα το γήπεδο δεν ανήκε μόνο σε εμένα. Ανήκε στην οικογένειά μου, στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου αλλά και στο μικρό παιδί που κάποτε ονειρευόταν αυτή τη στιγμή.

Το ντεμπούτο δεν είναι το τέλος ενός ταξιδιού· είναι η αρχή μιας νέας ευθύνης. Με ταπεινότητα, ευγνωμοσύνη και ακόμα μεγαλύτερη δίψα, θα συνεχίσω να δουλεύω για να τιμώ αυτή τη φανέλα και τη χώρα μου.

Τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται επειδή είναι εύκολα. Πραγματοποιούνται όταν αρνείσαι να τα εγκαταλείψεις.