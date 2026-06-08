Ανασχηματισμός: Κώτσηρας στο Μεταφορών, Μαρκόπουλος στο Οικονομικών, Χατζηβασιλείου στο ΥΠΕΞ – Ορκωμοσία την Παρασκευή

Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης με τον Παύλο Μαρινάκη να μένει στη θέση του, παρά τα όσα είχαν συζητηθεί.

Ο ανασχηματισμός περιλαμβάνει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών που είναι ο Γιώργος Κώτσηρας ενώ στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά στο υπουργείο Περιβάλλοντος τοποθετείται ως υφυπουργός η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου