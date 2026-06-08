Ο Γένσεν ως case study: Πώς η Μπρέντφορντ τον εντόπισε μέσω data scouting, η εκτόξευση της αξίας του και ο Παναθηναϊκός!

Ο Ματίας Γένσεν αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που διέπουν τη μεταγραφική φιλοσοφία της Μπρέντφορντ και η οποία βασίζεται εν πολλοίς σε δεδομένα, αξιολόγηση υποκείμενων επιδόσεων και εντοπισμό παικτών με χαμηλή αξία και προοπτική κέρδους σε συνδυασμό με ενδελεχές σκάουτινγκ.

Ο Παναθηναϊκός ασχολείται με την δύσκολη περίπτωση του Ματίας Γένσεν ποντάροντας στις επαφές του νεοφερμένου τεχνικού Γιάκομπ Νίστρουμ με τον 30χρονο διεθνή μέσο.



Η κίνηση «ματ» της Μπρέντφορντ



Όταν τον Ιούλιο του 2019 η Μπρέντφορντ απέκτησε τον Ματίας Γένσεν από τη Θέλτα, ο 23χρονος τότε μέσος είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στη La Liga, με μόλις έξι εμφανίσεις και προβλήματα τραυματισμών, κάτι που τον έκανε διαθέσιμο σε χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την πραγματική του αξία.

Στο ρεπορτάζ της εποχής περιγράφονταν ως χαρισματικός δημιουργικός μέσος με καλή πάσα και εκτελέσεις στημένων φάσεων, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά απλώς σε μεταγραφή κάποιου ταλέντου, αλλά σε στοχευμένη κίνηση ενίσχυσης στο κέντρο.



Τι είναι το «Moneyball Approach»



Το μεταγραφικό μοντέλο στο οποίο εντάσσεται η περίπτωση Γένσεν προέρχεται από αναλύσεις του ίδιου του recruitment συστήματος της Μπρέντφορντ, όπου περιγράφεται ότι ο σύλλογος λειτουργεί με «Moneyball approach», χρησιμοποιώντας δεδομένα όπως xG, xA και άλλες υποκείμενες μετρήσεις για να εντοπίζει παίκτες που η αγορά υποτιμά.

Ουσιαστικά το «Moneyball approach» είναι ένας τρόπος οργάνωσης και λήψης αποφάσεων, όπου οι επιλογές δεν βασίζονται κυρίως στο «μάτι» των scouts ή στη φήμη των παικτών, αλλά σε δεδομένα και στατιστική ανάλυση για να εντοπιστεί πραγματική αξία που η αγορά δεν βλέπει σωστά.



Η στόχευση της Μπρέντφορντ

Η περίπτωση του Γένσεν χαρακτηρίζεται ως παράδειγμα αγοράς χαμηλού κόστους από τη La Liga, με στόχο την ποδοσφαιρική ανέλιξη μέσα στο αγωνιστικό σύστημα της ομάδας. Η Μπρέντφορντ κυρίως στοχεύει σε αγορές όπως η σκανδιναβική ή σε Β΄κατηγορίες κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Η συγκεκριμένα στόχευση γίνεται διότι, η απόδοση του παίκτη δεν αποτυπώνεται πάντα σωστά με βάση την ανάλυση των σκάουτ, ενώ και η αξία των παικτών παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματικότητα.



Ο Γένσεν ταίριαξε ακριβώς σε αυτό το προφίλ. Αποτέλεσε προϊόν της Νόρντζελαντ με δύο αξιόλογες σεζόν, πήρε μεταγραφή στη Θέλτα, όπου όμως δεν εξελίχθηκε λόγω τραυματισμών και έλλειψης συμμετοχών, και στη συνέχεια μεταπήδησε στη Μπρέντφορντ ως το απόλυτο «success story».



O 30χρονος χαφ συμπλήρωσε επτά σεζόν (2 στην Championship και 5 στην Premier League) όπου κατέγραψε με την Μπρέντφορντ 275 συμμετοχές και 17 γκολ. Μάλιστα ήταν τρίτος σε μακρινές μπαλιές καταγράφοντας 101. Μόνο οι Μπρούνο Φερνάντες και Τζάκα είχαν περισσότερες.