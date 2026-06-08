Ο ΠΣΑΚΚ εκφράζει τον προβληματισμό του για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ

Τον προβληματισμό του για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ και τη μετατόπιση της συζήτησης από τα αγωνιστικά ζητήματα σε εξωγηπεδικά θέματα εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών (ΠΣΑΚΚ), μεταφέροντας παράλληλα την ανησυχία που, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εκφράζουν φίλαθλοι και αθλητές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Προβληματισμός στον κόσμο για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών, αισθάνεται την ανάγκη να μεταφέρει στον κόσμο, την ανησυχία αρκετών φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ.

Όλοι αντιλαμβάνονται τον ανταγωνισμό και τη θέληση για έναν τίτλο, όλοι γνωρίζουν πώς έχουμε δύο υπερομάδες και ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, βλέπουμε άλλους επιχειρηματίες να μπαίνουν δυνατά στο «παιχνίδι», όλοι σέβονται τους διοικούντες και τις επενδύσεις τους, όμως, αντί να ασχολούμαστε με το μπάσκετ και τους πρωταγωνιστές του, έχουν κυριαρχήσει εξωγηπεδικά ζητήματα.

Τα μηνύματα που δεχόμαστε στον Σύνδεσμο, είναι -πραγματικά- αμέτρητα, ενώ ανησυχία υπάρχει και στους Έλληνες παίκτες».

