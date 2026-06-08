Ο Λιόλιος και η τιμωρία που του αρμόζει...

Ο Βαγγέλης Λιόλιος δεν πρέπει απλά να εξαφανιστεί από το μπασκετικό γίγνεσθαι, αλλά να τιμωρηθεί με τον πλέον παραδειγματικό τρόπο. Έτσι ώστε στο μέλλον να μην υπάρξει άλλος Λιόλιος.

Είναι γνωστό ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος θα κληθεί σε λίγες ημέρες να εξηγήσει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πώς και γιατί λειτουργούσε ως δυνάμει πρόεδρος του Προμηθέα, κάτι που είναι νομικά και -κυρίως- ηθικά ασυμβίβαστο. Όποια κι αν είναι η τιμωρία του θα αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση και μόνο. Όποια κι αν είναι η απόφαση της ΕΕΑ θα αφορά ΜΟΝΟ τη συγκεκριμένη εκτροπή.

Η όποια δικαστική καταδίκη δεν θα αποδώσει δικαιοσύνη, αν η κοινωνία του μπάσκετ δεν τον τιμωρήσει παραδειγματικά για όσα έχει κάνει, τον καιρό της προεδρίας του. Αλίμονο, χρειάζονται δεκάδες οθόνες για να καταγράψουμε τις… ημέρες του. Ευτυχώς δεν έχουμε να γράψουμε σχεδόν τίποτα για τα… έργα του. Αποδείχθηκαν «μπαλόνια», όπως τα γήπεδα που έταξε για να εκλεγεί, όταν ακόμη ήταν ένας παράγοντας που… ζούσε ανάμεσά μας.

Πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά επειδή αρνείται -ακόμη και σήμερα που έχει φύγει από τη ζωή ο Θανάσης Σκουρτόπουλος- να αποδώσει στην οικογένειά του το ποσό, το οποίο επιδίκασε το δικαστήριο, επιλέγοντας να επιτύχει μέσω Αρείου Πάγου την ακύρωση της αρχικής απόφασης.

Δικαίωμά του, αν και γνωρίζει ότι δεν υπάρχει επιστροφή και θα υποστεί άλλη μία δικαστική ήττα. Δεν είναι, όμως, ηθικά επιβεβλημένο να σταματήσει τις όποιες ενέργειες και να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του εκλιπόντος;

Πρέπει να τιμωρηθεί για την απαξίωση των Ενώσεων και τον στραγγαλισμό όσων αμφισβήτησαν τη (δήθεν)… παντοδυναμία του. Επέβαλε την παραίτηση του αείμνηστου Κίμωνα Γκιουλιστάνη από την προεδρία τής ΕΣΚΑΝΑ, υποσχόμενος να λύσει τα προβλήματα που ο ίδιος ο Λιόλιος με μεθοδικότητα και δίχως αιδώ δημιούργησε. Αντ’ αυτού επιχειρεί και σήμερα τη διάλυση της δεύτερης τη τάξει Ένωσης και την υπαγωγή της σε μια υδροκέφαλη ΕΣΚΑ.

Αρνείται το δικαίωμα της ΕΣΚΑΣΕ (Ένωση της Στερεάς Ελλάδας) στο αυτοδιοίκητο. Παρότι το ΑΣΕΑΔ τον προσγείωσε στην πραγματικότητα, ακυρώνοντας τη δοτή ΚΕΔ/ΕΣΚΑΣΕ, ο Ηλίας Μπουρμάς κωφεύει κι ο Γιώργος Χριστοδούλου λειτουργεί ως σκιώδης διοίκηση στα διαιτητικά της περιοχής. Να μην μιλήσουμε για τη Χαλκιδική, την οποία επιχειρεί να εξαϋλώσει.

Ξεχαρβάλωσε τη διαιτησία

Πρέπει να τιμωρηθεί για το κακό που έχει κάνει στην ελληνική διαιτησία. Άνθρωποι που καμία σχέση δεν έχουν με τον χώρο, λύνουν και δένουν, όπως ο επιστήθιος φίλος του, Γιώργος Μαυραγάνης. Ο Στέλιος Κουκουλεκίδης κάνει πως δεν γνωρίζει τίποτα, ο Τάσος Πηλοΐδης εντάχθηκε στο κίνημα των σιωπηλών μειοψηφούντων, ο Κώστας Ρήγας βάζει την τζίφρα του άκριτα παντού.

Το αποτέλεσμα το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικίες. Διαιτητές εμφανίζονται από το πουθενά (Χατζημπαλίδης) και σφυρίζουν παντού. Διαιτητές που αποδεδειγμένα είχαν κακές βραδιές (Μαγκλογιάννης) «επιβραβεύονται» με ταξίδι -για δουλειά πήγε ο άνθρωπος- στη Μύκονο. Ο Ηλίας Κορομηλάς εμφανίζεται ως κυρίαρχος του παιχνιδιού. Ο Ηλίας Κορομηλάς!

Να μιλήσουμε για αίσχη στο σχολικό πρωτάθλημα και την πριμοδότηση σχολείων, άρρηκτα δεμένων με τον Προμηθέα και την Πάτρα; Για πρωταθλήματα μικρών ηλικιών που οδηγούν σε μοριοδότηση των παιδιών και χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα; Για πρωταθλήματα που τελειώνουν αν κι εφόσον πληρώσουν οι γονείς και καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα;

Πρέπει να τιμωρηθεί για όσα έχουν συμβεί στο όνομα του Προμηθέα 2014. Για την ετσιθελική απόφαση να απαγορεύσει στον Εθνικό Λιβαδειάς -σύντομα Εθνικός Διστόμου- να αγωνιστεί στη φυσική του έδρα, τη στιγμή που η ΕΟΚ κλείνει τα μάτια στο ακατάλληλο για αγώνες γήπεδο της Αιδηψού (κι όχι μόνο αυτό). Αλλά και για τις διαιτησίες στην Ελευθερούπολη, στο φάιναλ φορ της Elite League και πάει λέγοντας.

Πρέπει να τιμωρηθεί για τα άδεια ταμεία, για όσα χρωστά σε υπαλλήλους, σε σωματεία, ακόμα και τα πριμ για την κατάκτηση της τρίτης θέσης από την Εθνική. Πανηγύρισε με την ψυχή του, γλέντησε στα μπουζούκια, λησμόνησε να πληρώσει το πριμ. Για να μην μιλήσουμε για την Εθνική Γυναικών και τις μικρές Εθνικές, σε αρκετές εκ των οποίων αντί για προπονητές τοποθετήθηκαν στην άκρη του πάγκου μαθητευόμενοι μάγοι, κολλητοί των κολλητών του προέδρου.

Διατηρώ το προνόμιο να είμαι αυτός που πολέμησε (πολιτικά) όσο κανείς συνάδελφός μου τον Γιώργο Βασιλακόπουλο. Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα ποτέ να γράψω ότι μπροστά στον νυν πρόεδρο, ήταν λιγότερο επιζήμιος για το μπάσκετ.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Βαγγέλης Λιόλιος δεν πρέπει απλά να εξαφανιστεί από το μπασκετικό γίγνεσθαι, αλλά να τιμωρηθεί με τον πλέον παραδειγματικό τρόπο. Έτσι ώστε στο μέλλον να μην υπάρξει άλλος Λιόλιος. Να τιμωρηθεί τόσο αυτός, όσο και οι αυλικοί του. Αυτοί οι άθλιοι κυρ Παντελήδες του πιο σάπιου συστήματος, αυτοί που τη μια στιγμή φιλούν με πάθος το χέρι του αφεντικού και την άλλη κουνούν το δάχτυλο…

Πηγή: m.popaganda.gr