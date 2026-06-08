Επίσημο: Στην ΑΕΛ μέχρι το 2028 ο Καπίνο

Συμφώνησε οριστικά και ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφανου Καπίνο η ΑΕΛ.

Ο Έλληνας κήπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Λεμεσιανή ομάδα μέχρι το 2028 και όταν ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα οριστικοποιηθεί η μεταγραφή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Ελλαδίτη τερματοφύλακα Στέφανο Καπίνο μέχρι το 2028.

Η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Καλωσορίζουμε τον Στέφανο Καπίνο στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα».