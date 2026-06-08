Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Μήνυμα τίτλου

Ανάλυση και προγνωστικά για τo Game 3 του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς της Stoiximan GBL.

Με τη σειρά των τελικών στο 1-1, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας τον Παναθηναϊκό στην καθοριστική τρίτη αναμέτρηση για τον τίτλο του πρωταθλητή.

1-1 λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός απάντησε στο δεύτερο παιχνίδι, παίζοντας την καλύτερη άμυνα της σεζόν. Η ενέργεια και η επιθετικότητα των πρασίνων στα μετόπισθεν, υπογράμμισε την αδυναμία των ερυθρολεύκων αναφορικά με τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου αποστάσεων στο μισό γήπεδο, χωρίς τη δυναμική που δίνει -επιτιθέμενος στο πρώτο ball-screen- ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα προς επίλυση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, μπαίνοντας στον τρίτο τελικό.

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Ο Ολυμπιακός θα ακουμπήσει στη συνεργασία των ψηλών του αλλά για να γίνει αυτό ομαλά και στον σωστό χρόνο θα χρειαστεί σωστό διάβασμα και αποφάσεις από τους γκαρντ του. Το δίδυμο των σέντερ, Μιλουτίνοφ-Τζόουνς (ή Χολ) θα παίξει καθοριστικό ρόλο απόψε για τους γηπεδούχους.

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Ο Έργκιν Άταμαν με τη σειρά του, πρέπει να λύσει το πρόβλημα του ριμπάουντ και του πλεονεκτήματος σε επίπεδο μεγέθους που έχουν οι ερυθρόλευκοι. Ο Παναθηναϊκός θα πιέσει, θα τρέξει και θα βασιστεί στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις που έκανε μεγάλο ματς την Παρασκευή. Σαφέστατα, στο “τριφύλλι” περιμένουν την καλή βραδιά του Κέντρικ Ναν, ο οποίος οφείλει να μείνει μακριά από λάθη και να συνδεθεί γρήγορα με το καλάθι.

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Είναι προφανές ότι η νίκη σήμερα, αποτελεί παράσταση-τίτλου. Ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος σε επίπεδο ανάπτυξης ενώ ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να παρουσιάσει την ίδια επιθετικότητα στο κομμάτι της άμυνας.

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