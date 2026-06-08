Η αποκάλυψη Πολάκη για το τηλεφώνημα Τσίπρα και ο φόβος της κυβέρνησης για διπλό εγκλωβισμό

Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης έβαλε ένα κρίσιμο κομμάτι στο τραπέζι, ότι στις εσωκομματικές εκλογές του 2023 ο Τσίπρας είχε επικοινωνήσει με τον Παππά για να στηρίξει Κασσελάκη αντί Αχτσιόγλου στον δεύτερο γύρο.

Αυτό ειπώθηκε καθαρά. Και αλλάζει τη συζήτηση.

Γιατί δείχνει ότι σε κρίσιμη στιγμή υπήρξε παρέμβαση με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και επιβεβαιώνει και όσα ακούμε τα τελευταία χρόνια για τον σιωπηρό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα σε εκείνη τη διαδικασία, αλλά και για όσα τραγελαφικά ακολούθησαν με την περίπου βίαιη εκπαραθύρωση του Στέφανου Κασσελάκη από το κόμμα. Αν το βάλεις δίπλα στο σήμερα, η εικόνα γίνεται πιο καθαρή. Δεν μιλάμε για έναν πρώην που απλώς παρακολουθεί.

Μιλάμε για κάποιον που, όταν χρειάστηκε, μπήκε στη διαδικασία και επηρέασε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Γι’ αυτό και ελάχιστοι μέσα στο κόμμα πιστεύουν ότι οι σημερινές κινήσεις γίνονται χωρίς συνεννόηση και ας λένε στην ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα ότι δεν αναμιγνύονται στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων πολιτικών φορέων.

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