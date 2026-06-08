Κονσταντίν: «Μοναδική η σχέση του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, δεν εξηγείται αυτό που έγινε φέτος!»

Οι δηλώσεις του άμεσου συνεργάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου, Νικολάε Κονσταντίν, σε μέσο της πατρίδας του.

O Νικολάε Κονσταντίν, στενός συνεργάτης του Λουτσέσκου τα τελευταία τρία χρόνια, μίλησε σε ρουμανικά ΜΜΕ και περιέγραψε με ιδιαίτερα θερμά λόγια τη σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον προπονητή του ΠΑΟΚ και τον σύλλογο. Τι είπε για την φετινή σεζόν και τα όσα βίωσε από την πλευρά του.

«Ο Ραζβάν είναι βαθιά συνδεδεμένος με τον σύλλογο, με τους φιλάθλους και με την ίδια την πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού που έχει χτιστεί μέσα στα χρόνια. Αυτό που πέτυχε στον ΠΑΟΚ δεν το έχει καταφέρει κανείς άλλος και θεωρώ πως θα είναι πολύ δύσκολο να το επαναλάβει κάποιος στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συνεργάτης του Ρουμάνου τεχνικού στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Λουτσέσκου εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του κόσμου ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, όταν τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά.

«Στα χρόνια που δουλεύουμε μαζί έχουμε βιώσει τα πάντα. Μεγάλες επιτυχίες, δύσκολες ήττες, χαρές, απογοητεύσεις, έντονες στιγμές. Παρ' όλα αυτά, δεν θυμάμαι ποτέ να έχω ακούσει τον κόσμο να αποδοκιμάζει τον Ραζβάν. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο σεβασμός προς το πρόσωπό του παρέμεινε αναλλοίωτος. Αυτό από μόνο του λέει πολλά για το έργο και την προσωπικότητά του», τόνισε.

Για το αν θα συνεχίσει στο ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου ο Κονσταντίν, είπε: «Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του. Αυτός ξέρει καλύτερα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Ραζβάν είναι δεμένος με την ομάδα, τους οπαδούς και την πόλη, και ο σεβασμός είναι αμοιβαίος.

Αυτό που έκανε στον ΠΑΟΚ δεν το έχει κάνει κανείς και νομίζω ότι θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να το ξανακάνει. Για εμάς τώρα ακολουθεί η επιστροφή στην δράση στις 22 Ιουνίου, μετά ένα προπονητικό καμπ στην Ολλανδία και περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλό μας από την Ευρώπη».

Ο Νικολάε Κονσταντίν αναφέρθηκε και σε μία από τις πιο δύσκολες προσωπικές στιγμές που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Λουτσέσκου, μετά την απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, στις αρχές Απριλίου.

«Για μένα αποτέλεσε ένα πραγματικό πρότυπο αξιοπρέπειας και σεβασμού. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς ένιωθε μέσα του εκείνες τις ημέρες. Μόνο ο ίδιος ξέρει το βάρος αυτής της απώλειας. Παρ' όλα αυτά, στις προπονήσεις, στους αγώνες και στις δημόσιες εμφανίσεις του έδειξε απίστευτη ψυχική δύναμη. Διαχειρίστηκε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με αξιοθαύμαστη αυτοκυριαρχία και αξιοπρέπεια», δήλωσε.

Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο Κονσταντίν αναφέρθηκε στο μέγεθος και τις απαιτήσεις του ΠΑΟΚ, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σύγκριση με άλλους συλλόγους στους οποίους έχει εργαστεί στο παρελθόν.

«Δεν υπάρχει ουσιαστική σύγκριση. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας πλήρως οργανωμένος και ανταγωνιστικός σύλλογος, ο οποίος ξεκινά κάθε σεζόν με στόχο να κατακτήσει το πρωτάθλημα, το κύπελλο και να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία. Πρόκειται για έναν οργανισμό που λειτουργεί με υψηλές απαιτήσεις και μεγάλες φιλοδοξίες.

Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται συνήθως μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους, με την πίεση για αποτελέσματα να είναι διαρκής. Είναι ένα περιβάλλον που απαιτεί καθημερινά επιτυχίες και υψηλό επίπεδο απόδοσης», σημείωσε.

Ο συνεργάτης του Λουτσέσκου δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η περασμένη αγωνιστική περίοδος για τον ΠΑΟΚ, ειδικά σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό λόγω της συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής του συλλόγου.

«Η σεζόν έκλεισε με πικρία για όλους μας. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τον σύλλογο, καθώς συμπληρώθηκαν 100 χρόνια ιστορίας, και όλοι θέλαμε να τη συνδυάσουμε με κάποιον τίτλο. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Χάσαμε σημαντικούς στόχους και δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά όπως θα θέλαμε», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ παρουσίασε για μεγάλο χρονικό διάστημα το πιο σταθερό και ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρωτάθλημα, χωρίς όμως να μπορέσει να μετατρέψει αυτή την εικόνα σε κατάκτηση τίτλων.

«Για μεγάλο μέρος της σεζόν θεωρούσαμε ότι είχαμε την καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Ωστόσο στο τέλος υπήρξαν καταστάσεις και παιχνίδια που δεν εξελίχθηκαν όπως περιμέναμε.

Ακόμη και σήμερα είναι δύσκολο να εξηγήσουμε πλήρως τι ακριβώς συνέβη. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι εξαιρετικά απαιτητικό, με έντονο ανταγωνισμό και διαρκείς μάχες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους όπως η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός», κατέληξε ο στενός συνεργάτης του Ράζβαν Λουτσέσκου.