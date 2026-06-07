Το μείγμα «DNA ΠΑΟΚ - Νέα εποχή» που φέρνουν Σαββίδης - Παπαμιμίκος

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για Μάτος - Βιεϊρίνια αλλά και τη νέα διοικητική δομή που θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα.

Το έλεγα πριν από λίγες ημέρες στη διαδικτυακή εκπομπή στο youtube: Οι αλλαγές που έρχονται στον ΠΑΟΚ θα είναι σαρωτικές. Και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα "μείγμα", ανθρώπων που διαθέτουν το "DNA ΠΑΟΚ" και στελεχών οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ουδεμία σχέση με το ποδόσφαιρο και τον Δικέφαλο, όμως θα "κουβαλούν" σπουδές, πείρα, γνώσεις, εξειδίκευση ώστε να οδηγήσουν ο καθένας στον τομέα του τον ΠΑΟΚ στη "Νέα Εποχή".

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ανδρέας Παπαμιμίκος δημιουργεί, κατόπιν εντολής και έγκρισης του Ιβάν Σαββίδη ένα "μείγμα" που θα προσπαθήσει να κάνει τον ΠΑΟΚ σύγχρονο σε όλα τα επίπεδα. Αν αυτό θα επιτευχθεί θα φανεί, προφανώς, μόνο στο αποτέλεσμα. Δεν εννοώ όμως μόνο το αγωνιστικό αποτέλεσμα και τούτο είναι κάτι που πρέπει ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει και ο Δικέφαλος να το επικοινωνήσει.

Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά είναι επίσης πανθομολογούμενο πως επί χρόνια το μοντέλο περιορίζεται σε ελάχιστους ανθρώπους κάτω από τον ιδιοκτήτη. Αρχικά Μάκης Γκαγκάτσης και Μαρία Γκοντσάρεβα (στα οικονομικά), μετά την αποχώρηση του πρώτου για την ΕΠΟ... μόνο Γκοντσάρεβα παντού. Επίσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν γίνεται ένας προπονητής να κάνει... δέκα δουλειές. Γιατί ο Λουτσέσκου, σίγουρα μέχρι πέρυσι έκανε τον προπονητή, τον παράγοντα, τον επικοινωνιολόγο, τον "κυματοθραύστη", τον... τα πάντα όλα. Και το περιβόητο βράδυ στο πάρκινγκ της Allwyn Arena όλοι κατάλαβαν -μαζί και ο Λουτσέσκου- πόσο λάθος ήταν όλο αυτό.

Η απόφαση να πορευτεί ο ΠΑΟΚ στον σύγχρονο κόσμο που παντρεύει το ποδόσφαιρο με μια σωστή εταιρική δομή είναι πολύ σημαντική. Αλλά η υλοποίησή της ακόμα πιο δύσκολη. Γιατί ενώ στις εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν και να μεγαλουργήσουν στελέχη με σπουδές, "παράσημα", γνώση, το ποδόσφαιρο είναι μια "ρουφήχτρα" που μπορεί να πνίξει ακόμη και τον πιο ικανό. Το περίφημο "δοκάρι και μέσα ήρωας, δοκάρι και έξω άσχετος" έχει τσακίσει κάθε οργανόγραμμα.

Στον ΠΑΟΚ αποφάσισαν ότι το "πάντρεμα" είναι ο σωστός δρόμος. Ότι το "μείγμα" μπορεί να αποτελέσει τη λύση.

Και ξεκίνησαν με το κομμάτι "DNA ΠΑΟΚ". Ο Λέο Μάτος δεν ήταν μόνο ο κορυφαίος δεξιός μπακ στην ιστορία του Δικεφάλου αλλά πάνω απ΄όλα μια σπουδαία προσωπικότητα. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να επιλέξει πρόσωπο από το εξωτερικό για τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή αλλά προτίμησε ένα δικό του παιδί, που ξέρει τι σημαίνει η ασπρόμαυρη φανέλα και μπορεί να αντέξει την πίεση. Ταυτόχρονα αποφάσισε να αξιοποιήσει τον Αντρέ Βιεϊρίνια ο οποίος ναι μεν ήταν στο κλαμπ αλλά ουδείς ήξερε, ούτε κι ο ίδιος, τι δουλειά έκανε. Τώρα, ως τεχνικός διευθυντής με τον Μάτος στην κορυφή του αγωνιστικού, μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά.

Αυτοί οι δύο είναι από τα αγαπημένα παιδιά του Ραζβάν Λουτσέσκου και η παρουσία τους ουσιαστικά ό,τι καλύτερο για τον προπονητή. Πρέπει όμως να κρατάμε ακόμη μικρό καλάθι έως ότου ο ίδιος ο οργανισμός ΠΑΟΚ ξεκαθαρίσει το τοπίο, δηλαδή να επισημοποιήσει αν ο Λουτσέσκου θα είναι στο τιμόνι και τη φετινή σεζόν που έχει συμβόλαιο ή αν θα συμβεί κάτι άλλο. Οι πρώτες ανακοινώσεις πάντως "δείχνουν" προς συνέχεια Λουτσέσκου, αλλά είπαμε... περιμένουμε.

Μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο θα έχουμε το δεύτερο μεγάλο κομμάτι ανακοινώσεων που θα αφορούν το διοικητικό μοντέλο. Με επιλογές ανθρώπων σε διακριτούς ρόλους, οι οποίοι μπορεί κάποιοι να μην έχουν ουδεμία σχέση με τον ΠΑΟΚ, αλλά θα διαθέτουν προϋπηρεσία και βιογραφικό ώστε η εταιρεία να προσδοκά να πάρει από εκείνους τα μέγιστα στον τομέα εξειδίκευσής τους. Ο Αντρέας Παπαμιμίκος είχε μιλήσει για τον "ΠΑΟΚ της νέας εποχής" κι αυτό θέλει να υλοποιήσει.

Είναι φανερό ότι ο ΠΑΟΚ αλλάζει μοντέλο. Σε όλα. Και υπάρχουν μπροστά του(ς) μεγάλες προκλήσεις. Όχι μόνο η δημιουργία μιας ομάδας ικανής να διεκδικήσει ξανά τα πρωτεία στην Ελλάδα αλλά μιας εταιρείας που θα προχωρήσει στα πρότζεκτ του παρόντος -"Νέα Τούμπα και προπονητικό"- για να χτιστεί ο ΠΑΟΚ του μέλλοντος.

Άπαντες θα κριθούν ΚΑΙ στο χορτάρι ΚΑΙ στα γραφεία.

