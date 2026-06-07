Χάλκινα μετάλλια για τον Κουκουσέλη-Φούσκη στο σόλο και την Εθνική ομάδα στο κόμπο

Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παίδων/Κορασίδων που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο, κατακτώντας συνολικά τρία χάλκινα μετάλλια.

Την τελευταία ημέρα των αγώνων, ο Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο σόλο αγοριών. Με εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό συγκέντρωσε 190.6763 βαθμούς, ενώ η συνολική του βαθμολογία, μαζί με τις φιγούρες, έφτασε τους 325.4580 βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ρώσος Νικίτα Μποντρόφ και το ασημένιο ο Γάλλος Ντίλαν Φρέιτας.

Ακόμη ένα χάλκινο μετάλλιο πρόσθεσε η ελληνική ομάδα στο αγώνισμα του κόμπο, συγκεντρώνοντας 223.8505 βαθμούς. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Ρωσία, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ισπανία. Την ελληνική σύνθεση αποτέλεσαν οι Αγγελική Αγγελή, Χάρις Μπάλα, Σοφία Μπάλα, Φαίδρα Χρυσού, Αθηνά Γεωργιουδάκη, Μελίνα Ραφαηλία Κασβίκη, Ειρήνη Μακρίδου, Αθανασία Μουρκούκη, Ελένη Σαρρή και Ελισάβετ Τσιώλη.

Κοντά σε ακόμη μία διάκριση βρέθηκαν οι Φαίδρα Χρυσού και Μελίνα Ραφαηλία Κασβίκη στο ντουέτο κορασίδων. Οι δύο αθλήτριες ολοκλήρωσαν τον τελικό με 145.2892 βαθμούς και κατέλαβαν την τέταρτη θέση στη συνολική κατάταξη με 255.5506 βαθμούς, χάνοντας οριακά μια θέση στο βάθρο.

Η συγκομιδή της Ελλάδας στη διοργάνωση έκλεισε με τρία χάλκινα μετάλλια, καθώς είχε προηγηθεί και η τρίτη θέση της Μελίνας Ραφαηλίας Κασβίκη στο σόλο κορασίδων την προηγούμενη ημέρα.