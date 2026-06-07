Νέος σεισμός στο Προκόπι Ευβοίας μεγέθους 3,7 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Προκόπι Ευβοίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 18:58 και είχε επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Προκόπι Ευβοίας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι της Κυριακής 07.06.2026 και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 5,2 Ρίχτερ.

Η περιοχή έχει μπει για τα καλά στον χορό των Ρίχτερ, καθώς μόλις την τελευταία ώρα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να είναι αυτός των 3,7 Ρίχτερ.

Η ανησυχία στην περιοχή είναι εμφανής, ενώ στη Δαφνούσα και στο Προκόπι, κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις.

Πηγή: newsit.gr