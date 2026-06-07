Αβέβαιο το μέλλον του Τάουνς στους Νικς

Το μέλλον του Καρλ-Άντονι Τάουνς στους Νιου Γιορκ Νικς μόνο σίγουρο δεν είναι και ενδέχεται να αποχωρήσει ακόμα και αν η ομάδα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Οι Νιου Γιορκ Νικς βρίσκονται στους τελικούς του ΝΒΑ και προηγούνται με 2-0 απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς. Την ίδια ώρα, ο οργανισμός έχει το μυαλό του και στις καλοκαιρινές κινήσεις.

Σύμφωνα με τον Σαμ Άμικ του «Athletic», η ομάδα της Νέας Υόρκης, ακόμα και αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, ενδέχεται να παραχωρήσει τον Καρλ-Άντονι Τάουνς. Και αυτό λόγω του second-apron.

Ο έμπειρος σέντερ έχει ακόμα έναν χρόνο στο συμβόλαιό του και player-option για τη σεζόν 2027-28 έναντι 61 εκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, μπορεί να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο 272 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρεται, οι Νικς έχουν ανησυχίες για το second-apron και θέλουν να προσέξουν το payroll τους, χωρίς την ίδια ώρα να χάσει η ομάδα το βάθος της. Έτσι, δεν αποκλείεται ο 30χρονος να παραχωρηθεί με trade.