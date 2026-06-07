Παρί Σεν Ζερμέν: «Δεν πωλούνται» Βιτίνια και Ζοάο Νέβες

Η Παρί Σεν Ζερμέν έβαλε τέλος στα σενάρια που συνδέουν τους Βιτίνια και Ζοάο Νέβες με πιθανή μεταγραφή στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν προτίθενται να εξετάσουν καμία πρόταση για τους δύο Πορτογάλους μέσους, οι οποίοι θεωρούνται κομβικά στελέχη του πρότζεκτ του Λουίς Ενρίκε.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που φέρεται να υπάρχει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η διοίκηση της Παρί έχει ξεκαθαρίσει ότι αμφότεροι είναι «αμετακίνητοι» και αποτελούν βασικούς πυλώνες της ομάδας μετά την επιτυχημένη σεζόν σε Γαλλία και Ευρώπη.

Οι Βιτίνια και Ζοάο Νέβες έκαναν εξαιρετική χρονιά με τους Παριζιάνους και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου θα εκπροσωπήσουν την Πορτογαλία.