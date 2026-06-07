Φρανσίσκο: «Υπάρχουν φήμες αλλά βασικός στόχος μου είναι το ΝΒΑ»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως νούμερο ένα στόχος στο μυαλό του είναι το ΝΒΑ.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε εύκολα το 1-0 στους τελικούς της λιθουανικής λίγκας (107-75) και ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά το ματς αναφέρθηκε στο μέλλον του.

«Οι φήμες είναι παντού, αλλά τώρα σκέφτομαι μόνο το ΝΒΑ. Ο βασικός στόχος είναι το ΝΒΑ. Οι φήμες είναι παντού, τώρα είμαι αφοσιωμένους στους τελικούς.

Η Ζαλγκίρις, όποια άλλη ομάδα με θέλει, δεν δίνω προσοχή σε αυτά τώρα. Τα χαρτιά είναι στα χέρια μου, πρέπει να πάρω τον χρόνο μου» ανέφερε.

Θυμίζουμε πως ο Φρανσίσκο φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Βιλερμπάν.