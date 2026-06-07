«Βρήκε τον αντικαταστάτη του Βαγιαννίδη η Σπόρτινγκ» (pic)

Τα σενάρια για το μέλλον του Γιώργου Βαγιαννίδη συνεχίζονται, με τους Πορτογάλους μάλιστα να υποστηρίζουν ότι η Σπόρτινγκ έχει ήδη ξεχωρίσει τον πιθανό αντικαταστάτη του.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μεταγράφηκε στα «Λιοντάρια» το προηγούμενο καλοκαίρι και φυσικά δεσμεύεται με συμβόλαιο, όμως υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που τον θέλουν να αποχωρεί από την ομάδα το καλοκαίρι, με συλλόγους του εξωτερικού (όπως η Βιγιαρεάλ και η Έβερτον) να έχουν δείξει ενδιαφέρον.

Το «Bola Na Rede» μάλιστα το πάει… ένα βήμα παρακάτω και αναφέρει ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει εντοπίσει και τον πιθανό αντικαταστάτη του, που θα είναι ο 22χρονος μπακ της Θέλτα, Χάβι Ροντρίγκες. Όπως τονίζεται, αυτός είναι ο παίκτης για τον οποίον θα κινηθεί ο πορτογαλικός σύλλογος, εφόσον πωληθεί ο «Βάγια».

Μένει λοιπόν να φανεί αν και ποιες θα είναι οι εξελίξεις και κατά πόσο ο Έλληνας αμυντικός θα συνεχίσει τελικά στην πορτογαλική πρωτεύουσα ή θα συνεχίσει την καριέρα του αλλού.