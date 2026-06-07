Ποινές παντού, μονοθέσια στις μπαριέρες, SC, κόκκινη σημαία: στο Μονακό του 2026 έγιναν ΤΑ ΠΑΝΤΑ, όμως ο Κίμι Αντονέλι απλά... δε νιώθει και πήρε ξανά τη νίκη! Δεύτερος εκ νέου ο Λιούις Χάμιλτον, συμπλήρωσε το βάθρο ο «βασανισμένος» Ισάκ Χάτζαρ.

Θα μπορούσε- γιατί όχι; Απλά φανταστείτε το: ο Βαγγέλης Ιωάννου- θεωρώντας δεδομένο πως η ΕΡΤ έχει ξαναπάρει τα δικαιώματα της F1- πλησιάζει τον πιτσιρικά, τον προλογίζει («Μαζί μας σήμερα το Βελούδινο Πεντάλ») και τον ρωτάει πώς του φάνηκε το grand prix του 2026. Αν μη τι άλλο, με τόσες ποινές και διακοπές, έφαγε πολύ «ξύλο»- έτσι δεν είναι;

Η απόκριση του Κίμι;

Και, μεταξύ μας, δε θα είχε και άδικο: ο 19χρονος Ιταλός γι' ακόμα μία φορά ήταν αλάνθαστος, πετάχτηκε στο πλησιέστερο κατάστημα οπτικών, έκανε μία σημαντική αγορά, επέστρεψε στην πίστα και μετά έβαλε τα γυαλιά στους πάντες.

Εκκινώντας από την pole είχε την «ευτυχία» να δει τον 2ο Φερστάπεν να προδίδεται από την Ρεντ Μπουλ του και να εγκαταλείπει με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα, όμως από εκείνο το σημείο και μετά δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. Μπορεί να «μεσολάβησαν» δύο Αυτοκίνητα Ασφαλείας, μυριάδες ποινές σε όλους... εκτός από τον ίδιο, ακόμη και κόκκινη σημαία, όμως ο Αντονέλι, χάρη και στην πανίσχυρη Μερσέντες του, «κατάπιε» τους πάντες και πήρε πανάξια τη νίκη.

Αυτή ήταν η 5η συνεχόμενη (!) καρό σημαία για τον μικρό, ο οποίος αύξησε κι άλλο τη διαφορά του στη βαθμολογία και είναι εμφανώς σε κατάσταση μανιασμένης φόρμας.

KIMI ANTONELLI IS A MONACO GRAND PRIX WINNER!!! 🏆 🇲🇨 pic.twitter.com/sI9CMFI6ep — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 7, 2026

Πίσω από τον άπιαστο πιτσιρικά τερμάτισε, και πάλι, ο Λιούις Χάμιλτον. Ο γκόμενος της Κιμ Καρντάσιαν 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται σε διαρκή άνοδο εσχάτως, καθώς φαίνεται πως το «έχει βρει» με τη Φεράρι και ήταν εκ νέου καλύτερος του Λεκλέρκ (που μετά την ανανέωση με τη Φεράρι, αποφάσισε ν' ανανεώσει και τις μπαριέρες του εντός έδρας σιρκουί- όχι απαραίτητα με δική του ευθύνη...).

Ο Βρετανός, αν και του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες με τ' απειράριθμα σταμάτα/ξεκίνα, ουδέποτε μπόρεσε ν' απειλήσει τον Αντονέλι αλλά ούτε και απειλήθηκε. Πήρε μια πανάξια 2η θέση, ελπίζοντας κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον ν' ανέβει στο μεσαίο σκαλοπατάκι του βάθρου. Ουδείς άλλος στην ιστορία, άλλωστε, το έχει καταφέρει περισσότερες φορές από τον ίδιο.

That’s P2 in Monaco for Lewis!! 🔥 pic.twitter.com/zq3O3qy9nA — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 7, 2026

Τρίτος και σίγουρα καταϊδρωμένος τερμάτισε ο Ισάκ Χάτζαρ. Ο πιλότος της Ρεντ Μπουλ μπορεί να διαμαρτυρήθηκε πεντακόσιες εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες φορές για το ότι δεν έχει ισχύ το μονοθέσιό του, μπορεί να τον πέρασε ο Ράσελ ξανά και ξανά και ξανά, μπορεί να «έφαγε» ποινή, όμως χάρη στα συνεχή πέναλτι των υπολοίπων και τη στενότητα χώρου του Μονακό πήρε 15 ολόκληρους βαθμούς. Και μετά σου λέει δε γίνονται θαύματα στις μηχανοκίνητες μέρες μας.

Πιάστρι (από το... πουθενά), Λόσον, Λίντμπλαντ, Γκασλί, Άλμπον, Οκόν και Πέρεζ συμπλήρωσαν την απροσδόκητη βαθμολογούμενη δεκάδα ενός grand prix που τα είχε, πραγματικά, όλα- εκτός από μάχες: ο Ράσελ «απέτυχε» να εκτίσει ποινή 5 δευτερολέπτων γιατί υπερέβη τα όρια στο pitane και δέχθηκε νέα ποινή διέλευσης χάνοντας το βάθρο, ο Λεκλέρκ- ενδεχομένως και λόγω ασφάλτου...- «στούκαρε» τη Φεράρι του και επίσης έχασε το βάθρο, ο μόνος που δεν είχε 5 second penalty ήταν ο Αλυτάρχης του αγώνα (κι αυτό ελέγχεται) και εγκατέλειψαν αρκετοί πιλότοι, μεταξύ των οποίων και ο Νόρις.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Κάπως έτσι, εν μέσω τετράτροχου χάους, ο Αντονέλι επικράτησε μ' εμφατικό τρόπο. Ξανά. Πλέον δεν είναι απλά διεκδικητής του τίτλου αλλά το ξεκάθαρο φαβορί- κι ας έχουμε ακόμη πολύ δρόμο.

Αρκετοί θα ισχυρίζονταν πως είναι νωρίς, πως δεν έχει πιεστεί γιατί δεν υπάρχει το «πρέπει», πως οι πάντες, πλην του ιδίου, είχαν αναποδιές.

Και, το κυριότερο, πως είναι άπειρος και αυτό θα του στοιχίσει.

Θα λέγαμε πως έχετε σε όλα δίκιο και θα συμφωνούσαμε μαζί σας. Απλά...

Απλά, να: δεν καταλαβαίνει ρε.

Δεν καταλαβαίνει.

Βαθμολογία οδηγών

1. Aντονέλι 156

2. Χάμιλτον 90

3. Ράσελ 88

4. Λεκλέκ 75

5. Πιάστρι 60

6. Νόρις 58

7. Φερστάπεν 43

8. Χάτζαρ 29

9. Λόσον 26

10. Γκασλί 26

11. Μπέρμαν 18

12. Κολαπίντο 15

13. Λίντμπλαντ 13

14. Σάινθ 6

15. Άλμπον 5

16. Οκόν 3

17. Μπορτολέτο 2

18. Πέρεζ 1

19. Χούλκενμπεργκ 0

20. Αλόνσο 0

21. Μπότας 0

22. Στρολ 0

Βαθμολογία κατασκευαστών

1. Μερσέντες 244

2. Φεράρι 165

3. ΜακΛάρεν 118

4. Ρεντ Μπουλ 72

5. Αλπίν 41

6. Ρέισινγκ Μπουλς 39

7. Χάας 21

8. Γουίλιαμς 11

9. Άουντι 2

10. Κάντιλακ 1

11. Άστον Μάρτιν 0