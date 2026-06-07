«Αγνωστες υποθέσεις» στις 21.00 με Μπογκντάνοβιτς, Τολιόπουλο, Φαλ και Τέιλορ!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή με Βασίλη Παπαθεοδώρου και Τόλη Κοτζιά έρχεται στη Web Tv του SDNA.

Ο τρίτος τελικός του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι μπροστά μας, το θερμόμετρο του ενδιαφέροντος ανεβαίνει ώρα με την ώρα.

Στις 21.00 υπάρχει μία ακόμη εκπομπή «Αγνωστες υποθέσεις» με τον Βασίλη Παπαθεοδώρου και τον Τόλη Κοτζιά, όπου στο τραπέζι μπαίνουν τα πάντα. Από την επίσκεψη του Μπογκντάνοβιτς στην Αθήνα και το κεφάλαιο Τολιόπουλος μέχρι τον Κώστα Παπανικολάου, τον Κάμερον Τέιλορ και τον Μουσταφά Φαλ.

Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται στη Web Tv του SDNA.