Αίγιο: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Ιντερπόλ - Είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999

Μετά από 27 ολόκληρα χρόνια καταδίωξης, συνελήφθη στο Αίγιο ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας, ένας από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους της Ιντερπόλ, λόγω μιας δολοφονίας που διέπραξε στην Αυστραλία.

Ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο βρισκόταν στη λίστα της Ιντερπόλ καθώς είχε σκοτώσει έναν Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία το 1999 και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός (η μητέρα του είχε καταγωγή από την Τέμενη) είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Το θύμα του 55χρονου ήταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες του κέντρου.

Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και να ζήσει για χρόνια στην Αιγιάλεια χωρίς να τον έχει ενοχλήσει κάποιος.

Η αστυνομία κατάφερε αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να τον συλλάβει.

Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του.

Πηγή: newsit.gr