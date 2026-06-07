Έσπασε όλα τα ρεκόρ στην Ανάβαση Πορταριάς ο Μάριος Ηλιόπουλος

Για ακόμα μια φορά ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν εντυπωσιακός καθώς έσπασε ένα ακόμα ρεκόρ ανάβασης με το Ford Fiesta Rallycross, αυτή τη φορά στην Πορταριά και πλέον, κατέχει όλα τα ρεκόρ στις πρωταθληματικές αναβάσεις…

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ και επί σειρά ετών πρωταθλητής της Formula Saloon, επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται σημείο αναφοράς στο βουνό. Στο πρώτο σκέλος του αγώνα σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 2:43.82, πετυχαίνοντας τον καλύτερο χρόνο όλων των κατηγοριών, αλλά και των εποχών. Και ενώ όλοι περίμεναν πως στο δεύτερο σκέλος θα έκανε… κράτει, πάτησε ακόμα περισσότερο το γκάζι σπάζοντας εκ νέου το ρεκόρ, καθώς το χρονόμετρο σταμάτησε στο 2:42.92.

Ο συγκεκριμένος αγώνας που πραγματοποιήθηκε στο Πήλιο είναι ένας από τους πιο απαιτητικούς και θεαματικούς του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων. Παρ' όλα αυτά ο Ηλιόπουλος εμφανίστηκε στην καλύτερη του κατάσταση και, έχοντας στο μυαλό του τα… ρεκόρ, κινήθηκε με τέρμα γκάζι, δείχνοντας πως βάζει την υπογραφή του σε κάθε μεγάλη ανάβαση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, χτίζοντας ένα μοναδικό σερί επιδόσεων. Η επόμενη αγωνιστική συνάντηση, ο 6ος γύρος του θεσμού, είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 19-20 Σεπτεμβρίου, με την ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας.