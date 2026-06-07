«Παρέλαση» για τον Μαρκ Μάρκεθ στο GP της Ουγγαρίας! (vid)

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν εντυπωσιακός στην Ουγγαρία και στο Μπάλατον Παρκ και κατάφερε να πανηγυρίσει την 100ή νίκη της καριέρας του, μετά από μεγάλη μονομαχία με τον Πέδρο Ακόστα.

Ο Ισπανός αναβάτης συνεχίζει να γράφει την δική του ιστορία στο MotoGP, καθώς στην Ουγγαρία κατάφερε να πανηγυρίσει την 100ή του νίκη στην μεγάλη του καριέρα.

Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati Lenovo συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά από πρόσφατη επέμβαση στον ώμο και μπόρεσε να επιστρέψει στην πίστα του Μπάλατον Παρκ με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Μαρκ Μάρκεθ κατέκτησε την pole position, αλλά και το Σπριντ τις προηγούμενες ημέρες, ενώ την Κυριακή έδωσε τεράστια μάχη με τον Πέδρο Ακόστα, τον οποίο κατάφερε τελικά να νικήσει. Πλέον, ο Μάρκεθ απέχει 15 νίκες από το ιστορικό ρεκόρ των 115 νικηφόρων αποτελεσμάτων του Βαλεντίνο Ρόσι σε όλες τις κατηγορίες του MotoGP.

Στην εκκίνηση επικράτησε χάος με καραμπόλα πολλών αναβατών, αλλά στη συνέχεια ο Μαρκ Μάρκεθ με τον Πέδρο Ακόστα απέκτησαν προβάδισμα, με τον πρώτο να τερματίζει μπροστά από τον αντίπαλο του.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Πέκο Μπανιάια, τερματίζοντας στην τρίτη θέση, με 10,2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ακόστα που έμεινε δεύτερος.

Το πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται σε δύο εβδομάδες (19/21 Ιουνίου) με το GP Τσεχίας στην πίστα του Μπρνο.