Ο Μπόλντγουιν έκραξε τον Ιβάνοβιτς: «Απρόσιτος, αντιπαθής και υπερβολικός - Από τους χειρότερους προπονητές που είχα»

Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν σε δηλώσεις του στο podcast του Euroinsiders, μίλησε ανοιχτά για τις επιλογές που τον οδήγησαν στην Ισπανία, αλλά και για τη συνεργασία του με τον τότε προπονητή του, Ντούσκο Ιβάνοβιτς, τον οποίο περιέγραψε ως έναν από τους πιο δύσκολους ανθρώπους που συνάντησε στην καριέρα του.

Αναλυτικά όσα είπε:



«Είχα πρόταση από μία ρωσική ομάδα για 1.000.000 δολάρια τον χρόνο, αλλά επέλεξα την Μπασκόνια για 800.000, γιατί πίστευα ότι ήταν καλύτερη επιλογή για την εξέλιξή μου. Ήθελα να δοκιμαστώ στην πολύ δυνατή ACB και να παίξω στη EuroLeague, αλλά και να βρω ένα όμορφο, ήρεμο περιβάλλον για να γεννηθεί το παιδί μου. Μου άρεσε και η πόλη, αν και σήμερα αρκετοί παίκτες, όπως ο Τσίμα Μονέκε, λένε ότι η Βιτόρια είναι καταθλιπτική.



Ο Ντούσκο ήταν ο προπονητής μου εκεί, δυστυχώς. Δεν τον συμπαθώ καθόλου. Είναι σίγουρα ένας από τους χειρότερους προπονητές που είχα σε όλη μου την καριέρα! Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Καταλαβαίνω ότι κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία στο μπάσκετ, αλλά αυτό ήταν υπερβολικό.



Ήρθα στην Ισπανία μετά από μια εξαιρετική χρονιά στην Μπάγερν με τον Τρινκιέρι, όπου η μπάλα βρισκόταν συνεχώς στα χέρια μου και δημιουργούσα για την ομάδα. Ο Ντούσκο μου το αφαίρεσε εντελώς αυτό. Αντί γι’ αυτό, σχεδίαζε συνεχώς συστήματα για να βγαίνω από σκριν και να παίρνω την μπάλα για εκτέλεση. Απλώς δεν μπορούσα να βρω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το σύστημα. Επιπλέον, είναι ένας εντελώς απρόσιτος άνθρωπος που δεν θέλει καθόλου να προσαρμοστεί στο σύγχρονο μπάσκετ και στους παίκτες».