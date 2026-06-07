MENU
Χρόνος ανάγνωσης 3’

Οδηγίες Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για προστασία από σεισμούς: «Η γνώση και η ψυχραιμία σώζουν ζωές»

0
Με αφορμή τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Βόρεια Εύβοια και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε, ο Τομέας Σαμαρειτών – Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δίνει οδηγίες προστασίας σε περίπτωση σεισμικών φαινομένων.

Αναλυτικά:

  • Διατηρώ την ψυχραιμία μου
  • Καλύπτομαι κάτω από ανθεκτικό τραπέζι, γραφείο ή θρανίο
  • Αν δεν υπάρχει έπιπλο → γονατίζω στο κέντρο του δωματίου, καλύπτοντας κεφάλι & αυχένα
  • Απομακρύνομαι από βαριά έπιπλα (βιβλιοθήκες, κάδρα)
  • Δεν βγαίνω από το σπίτι / μπαλκόνι όσο διαρκεί ο σεισμός

Μετά τον σεισμό:

  • Προετοιμάζομαι για τυχόν μετασεισμούς
  • Ελέγχω τον εαυτό μου και τους γύρω μου για τραυματισμούς
  • Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού → δεν μετακινούμαι / δεν μετακινώ τραυματισμένο
  • Ακολουθώ τις οδηγίες των Αρχών, όχι τις φημολογίες
  • Εκκενώνω το κτίριο από το κλιμακοστάσιο (ποτέ με ανελκυστήρα)

Η γνώση και η ψυχραιμία σώζουν ζωές.

Πηγή: cnn.gr

Οδηγίες Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για προστασία από σεισμούς: «Η γνώση και η ψυχραιμία σώζουν ζωές»