Οδηγίες Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για προστασία από σεισμούς: «Η γνώση και η ψυχραιμία σώζουν ζωές»

Με αφορμή τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Βόρεια Εύβοια και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσε, ο Τομέας Σαμαρειτών – Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δίνει οδηγίες προστασίας σε περίπτωση σεισμικών φαινομένων.

Αναλυτικά: Διατηρώ την ψυχραιμία μου

Καλύπτομαι κάτω από ανθεκτικό τραπέζι, γραφείο ή θρανίο

Αν δεν υπάρχει έπιπλο → γονατίζω στο κέντρο του δωματίου, καλύπτοντας κεφάλι & αυχένα

Απομακρύνομαι από βαριά έπιπλα (βιβλιοθήκες, κάδρα)

Δεν βγαίνω από το σπίτι / μπαλκόνι όσο διαρκεί ο σεισμός Μετά τον σεισμό: Προετοιμάζομαι για τυχόν μετασεισμούς

Ελέγχω τον εαυτό μου και τους γύρω μου για τραυματισμούς

Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού → δεν μετακινούμαι / δεν μετακινώ τραυματισμένο

Ακολουθώ τις οδηγίες των Αρχών, όχι τις φημολογίες

Εκκενώνω το κτίριο από το κλιμακοστάσιο (ποτέ με ανελκυστήρα) Η γνώση και η ψυχραιμία σώζουν ζωές. Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (@hellenicredcross) Πηγή: cnn.gr