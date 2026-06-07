Οδηγίες Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για προστασία από σεισμούς: «Η γνώση και η ψυχραιμία σώζουν ζωές»

Αναλυτικά:
- Διατηρώ την ψυχραιμία μου
- Καλύπτομαι κάτω από ανθεκτικό τραπέζι, γραφείο ή θρανίο
- Αν δεν υπάρχει έπιπλο → γονατίζω στο κέντρο του δωματίου, καλύπτοντας κεφάλι & αυχένα
- Απομακρύνομαι από βαριά έπιπλα (βιβλιοθήκες, κάδρα)
- Δεν βγαίνω από το σπίτι / μπαλκόνι όσο διαρκεί ο σεισμός
Μετά τον σεισμό:
- Προετοιμάζομαι για τυχόν μετασεισμούς
- Ελέγχω τον εαυτό μου και τους γύρω μου για τραυματισμούς
- Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού → δεν μετακινούμαι / δεν μετακινώ τραυματισμένο
- Ακολουθώ τις οδηγίες των Αρχών, όχι τις φημολογίες
- Εκκενώνω το κτίριο από το κλιμακοστάσιο (ποτέ με ανελκυστήρα)
Η γνώση και η ψυχραιμία σώζουν ζωές.
Πηγή: cnn.gr