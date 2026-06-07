Ανανεώνει ο Ταϊρί με τον ΠΑΟΚ

Ο Μπριν Ταϊρί όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Δικέφαλο του Βορρά να διατηρεί στο ρόστερ του έναν εκ των πρωταγωνιστών της περασμένης σεζόν.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μαζί με το τεχνικό του επιτελείο έχουν ήδη σηκώσει μανίκια ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τον σχεδιασμό του για την ερχόμενη σεζόν και όλα δείχνουν πως ο Μπριν Ταϊρι θα αποτελεί μέλος της ομάδας και τη σεζόν 2026-27.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε συζήτηση με τον Ιταλό τεχνικό μέσα σε πολύ καλό κλίμα, πείστηκε για το πλάνο της ομάδας και τον ρόλο του και όπως όλα δείχνουν, ένας εκ των πρωταγωνιστών της περασμένης σεζόν για τον Δικέφαλο του Βορρά, θα παραμείνει στο ρόστερ και την ερχόμενη περίοδο.

Μαζί με τον Ταϊρί ο Δικέφαλος φαίνεται πως κλείνει τη γραμμή των γκαρντ του. Οι Νάσος Μπαζίνας, Μάρκους Φόστερ και Ναζ Μήτρου-Λονγκ έχουν ήδη ανακοινωθεί και τον ιδιο δρόμο θα ακολουθήσουν οι Νικ Καλάθης και Τρέβορ Χάτζινς.

Να σημειώσουμε ότι από το φετινό ρόστερ έχει ήδη ανανεώσει ο Μπεν Μουρ, ενώ και ο Χουγκάζ θα βρίσκεται κανονικά στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το χτίσιμο της ομάδας για τη νέα σεζόν και πλέον απομένουν οι τελικές πινελιές για να ολοκληρωθεί το ρόστερ.

ΠΑΟΚ: Κλεισμένο κατά 80% το ρόστερ, στη θέση «3» το βάρος από τον Τρινκιέρι