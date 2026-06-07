Ενίσχυση στο τμήμα scouting: Δύο νέα στελέχη ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ

Με δύο νέα στελέχη και συγκεκριμένα τους Ελευθέριο Νοταρίδη και Βασίλειο Ελευθεριάδη ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με φόντο την ενίσχυση του νέου τμήματος scouting.

Οι προσθήκες στο οργανόγραμμα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ συνεχίζονται... Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση για την επιστροφή του Λέο Μάτος και το νέο ρόλο του Αντρέ Βιεϊρίνια, σειρά πήρε το τμήμα scouting.

Πιο συγκεκριμένα, Βασίλης Ελευθεριάδης και Ελευθέριος Νοταρίδης έρχονται με διεθνείς εμπειρίες για την περαιτέρω ενίσχυση του εν λόγω τμήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενισχύει το ποδοσφαιρικό τμήμα scouting με δύο νέα στελέχη.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του ποδοσφαιρικού τμήματος, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ενίσχυση του τμήματος scouting με δύο νέα στελέχη, με διεθνείς εμπειρίες:

Τον Ελευθέριο Νοταρίδη, με πτυχίο στις αθλητικές επιστήμες και μεταπτυχιακές σπουδές squad planning and data analysis στην Αυστρία, κάτοχο διπλώματος προπονητή UEFA B. Eκανε την πρακτική του στο Ανόβερο και στη Σάλκε, από το 2023 μέχρι πρότινος ήταν μέλος της ομάδας scouting της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ από το 2024 ήταν μέλος και της ομάδας scouting της ΝΕΟΜ FC της Σαουδικής Αραβίας.

Τον Βασίλη Ελευθεριάδη, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Football Business στο UCFB, κάτοχο διπλώματος προπονητικής UEFA C, ο οποίος τη σεζόν 2024-25 εργάστηκε στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ στο MLS ως video scout για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ τη σεζόν 2025-26 εργάστηκε ως scout στην Μίντιλαντ της Δανίας.»