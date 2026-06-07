«Εξετάζουν ανταλλαγή του Σαμπόνις οι Κινγκς - Ποιες ομάδες εξέφρεσαν ενδιαφέρον»

Σύμφωνα με μέσα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι Κινγκς ετοιμάζουν μεγάλες αλλάγες στο ρόστερ τους αυτό το καλοκαίρι, εξετάζοντας ακόμα και ανταλλαγή του Ντομάντας Σαμπόνις.

«Καυτό» αναμένεται να είναι το καλοκαίρι στους Κινγκς. Η ομάδα του Σακραμέντο ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν και σύμφωμα με μέσα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, οι Κινγκς ενδέχεται να βγάλουν στην αγορά τον Ντομάτας Σαμπόνις.

Τέσσερις οργανισμοί παρακολουθούν την κατάσταση περιμένοντας στην γωνία. Οι Τορόντο Ράπτορς, οι Σάρλοτ Χόρνετς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Λος Άντζελες Λέικερς, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον με στόχο να κινηθούν δυναμικά εφόσον ο παίκτης τεθεί επίσημα στη λίστα των διαθέσιμων προς ανταλλαγή.