«Εξετάζουν ανταλλαγή του Σαμπόνις οι Κινγκς - Ποιες ομάδες εξέφρεσαν ενδιαφέρον»

«Καυτό» αναμένεται να είναι το καλοκαίρι στους Κινγκς. Η ομάδα του Σακραμέντο ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν και σύμφωμα με μέσα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, οι Κινγκς ενδέχεται να βγάλουν στην αγορά τον Ντομάτας Σαμπόνις.
Τέσσερις οργανισμοί παρακολουθούν την κατάσταση περιμένοντας στην γωνία. Οι Τορόντο Ράπτορς, οι Σάρλοτ Χόρνετς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και οι Λος Άντζελες Λέικερς, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον με στόχο να κινηθούν δυναμικά εφόσον ο παίκτης τεθεί επίσημα στη λίστα των διαθέσιμων προς ανταλλαγή.
REPORT: The Sacramento Kings are expected to trade Domantas Sabonis this offseason, per sources.— NBATRADERUMORS (@NBATRADERUMORS8) June 6, 2026
The Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Golden State Warriors and the Los Angeles Lakers are teams who are expected to shown interest in acquiring Sabonis this summer. pic.twitter.com/DIlaXG9rZ5