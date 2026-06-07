Συνελήφθη στο Αίγιο καταζητούμενος από την Ίντερπολ - Είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999

Ο 55χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, είχε διαπράξει το 1999 φόνο στην Αυστραλία, όπου διέμενε, με θύμα έναν Έλληνα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αίγιο όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του.
Ο 55χρονος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ, όμως η αλλαγή τόπου κατοικίας και ονόματος, δυσκόλευε τις Αρχές για τον εντοπισμό του.
Η αστυνομία κατάφερε αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να τον συλλάβει.
Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του.
Πηγή: skai.gr