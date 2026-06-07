GP Μονακό: Πήγαινε ταμείο πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα

Στο Μονακό δεν ψάχνω ποτέ τον πιο γρήγορο οδηγό. Ψάχνω ποιος βρίσκεται ήδη στη σωστή θέση.

Η ιστορία του Πριγκιπάτου είναι γεμάτη αγώνες που κρίθηκαν το Σάββατο και όχι την Κυριακή. Γι' αυτό και οι επιλογές που ξεχωρίζω αφορούν κυρίως θέσεις πίστας, μονομαχίες οδηγών και ειδικές αγορές, όχι απαραίτητα τον νικητή του αγώνα.

Ισάκ Χάτζαρ μπροστά από Τζορτζ Ράσελ

Αυτή είναι η επιλογή που ξεχωρίζω περισσότερο από όλες.

Ο Χάτζαρ έκανε εξαιρετικές κατατακτήριες και βρίσκεται μπροστά από τον Ράσελ στο grid. Σε πίστες όπως η Μόντσα ή το Σπα θα κοιτούσα πρώτα το μονοθέσιο της Mercedes. Στο Μονακό όμως η θέση εκκίνησης έχει τεράστια σημασία και η διαφορά ταχύτητας πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε προσπέραση. Και αυτό είναι συνήθως το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς.

Αν ο Γάλλος κρατήσει τη θέση του στον πρώτο γύρο, θα βάλει τον αγώνα ακριβώς εκεί που θέλει.

Λιούις Χάμιλτον μπροστά από Σαρλ Λεκλέρ

Το όνομα του Λεκλέρ και το Μονακό πάνε πακέτο. Το grid όμως λέει κάτι διαφορετικό.

Ο Χάμιλτον ξεκινά μπροστά, η Ferrari έδειξε ανταγωνιστική όλο το τριήμερο και η στρατηγική δύσκολα θα δημιουργήσει μεγάλες ανατροπές χωρίς κάποιο Safety Car. Σε μία πίστα όπου η θέση πίστας είναι συχνά σημαντικότερη από το απόλυτο pace, ο Βρετανός έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να κρατήσει πίσω του τον teammate του.

Λιούις Χάμιλτον στο βάθρο

Από τη στιγμή που ξεκινά τρίτος, το βάθρο αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Στο Μονακό δεν χρειάζεται να είσαι ο ταχύτερος οδηγός για να βρεθείς στην τριάδα. Χρειάζεται καθαρή εκκίνηση, σωστή στρατηγική και ένα pit stop χωρίς λάθη. Ο Χάμιλτον έχει την εμπειρία να διαχειριστεί ακριβώς τέτοιους αγώνες και η Ferrari δείχνει ικανή να τον κρατήσει σε θέση βάθρου μέχρι την καρό σημαία.

Aλεξ Αλμπον νικητής Group 3

Από τις πιο ενδιαφέρουσες ειδικές αγορές του μενού.

Ο Άλμπον έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα μεγαλύτερο από τις θεωρητικές δυνατότητες της Williams. Σε μία πίστα που απαιτεί ακρίβεια χιλιοστού δίπλα στις μπαριέρες, ο Ταϊλανδός είναι από τους οδηγούς που συνήθως ανεβάζουν την απόδοσή τους.

Απέναντι σε Σάινθ, Χούλκενμπεργκ και Κολαπίντο, το 2.00 έχει ενδιαφέρον.

Το fun bet

Ισάκ Χάτζαρ νικητής Group 1

Δεν είναι επιλογή για σοβαρό ποντάρισμα. Είναι η μεγάλη βολή της ημέρας.

Ο Χάτζαρ βρίσκεται απέναντι σε Χάμιλτον, Λεκλέρ και Ράσελ. Αν όμως κρατήσει τη θέση πίστας του, αν εμφανιστεί ένα Safety Car στη σωστή στιγμή και αν συνεχίσει στο ίδιο επίπεδο που έδειξε στις κατατακτήριες, το 15.00 αποκτά πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ' όσο δείχνει με την πρώτη ματιά.

Στο Μονακό οι μεγάλες αποδόσεις κρύβονται συνήθως στους οδηγούς που έχουν ήδη κερδίσει τη σημαντικότερη μάχη του Σαββατοκύριακου: τη μάχη της θέσης στην εκκίνηση.