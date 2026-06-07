Λάρισα: Χρυσές λίρες με εκσκαφέα έψαχνε η ΕΛΑΣ στο σπίτι των Βιλανάκηδων

Πρωτοφανής αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα για το κύκλωμα απάτης δραστηριοποιούνταν συστηματικά, εξαπατώντας πολίτες με την υπόσχεση πώλησης χρυσών λιρών σε δελεαστικές τιμές.

Μάλιστα οι αστυνομικοί στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τις χρυσές λίρες που παρανόμως είχε αποσπάσει εγκληματική οργάνωση επιστράτευσαν μέχρι και εκσκαφέα.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα σπίτια των κατηγορουμένων, κατά την οποία συνελήφθη ένα ακόμη άτομο.

Η συγκεκριμένη οικογένεια ήταν ήδη γνωστή στις αρχές από τον Μάρτιο, όταν είχε συλληφθεί για απάτες πολιτών.

Οι απάτες αυτές βασίζονταν στην προσφορά αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη από την πραγματική τους αξία.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, με το συνολικό οικονομικό όφελος του κυκλώματος να υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας σε περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις, συνελήφθη εκ νέου ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, στο οποίο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα μέλος της. Κατά το πρώτο σκέλος της υπόθεσης, είχαν συλληφθεί τέσσερα μέλη της οργάνωσης -που ανήκουν στην ίδια οικογένεια- τα οποία δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση πολιτών, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας.

Ως προς την ποινική εξέλιξη, οι τρεις από τους κατηγορουμένους προφυλακίστηκαν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας, ενώ σε βάρος του τελευταίου είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Από την περαιτέρω αξιολόγηση και ανάλυση του προανακριτικού υλικού, σε συνδυασμό με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των κατηγορούμενων, καθώς και από την εξέταση επιπλέον παθόντων, διαπιστώθηκε η συμμετοχή τους, καθώς και ακόμη ενός ημεδαπού, έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, σε επιπλέον περιπτώσεις απάτης και εκβίασης.

Ειδικότερα, εξιχνιάσθηκαν επιπλέον 9 περιπτώσεις απάτης, μία περίπτωση απάτης και εκβίασης, μία περίπτωση υπεξαίρεσης, δύο περιπτώσεις κλοπών, καθώς και μία ληστεία, ενώ εκτιμάται ότι, η πρόσθετη οικονομική ζημία που προκλήθηκε σε βάρος των θυμάτων από τη δράση των κατηγορουμένων, υπερβαίνει τις 777.500 ευρώ. Κατόπιν αυτού, πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 4-6-2026, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε νεότερη αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα και στην Κατερίνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και της Ο.Π.Κ.Ε. Μαγνησίας.

Κατά την επιχείρηση, εντοπίσθηκε και συνελήφθη το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, καθώς στην οικία του, μεταξύ άλλων, βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 9 φυσίγγια. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σχηματίστηκαν επιμέρους δικογραφίες σε βάρος δύο ακόμη ατόμων για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και για υπόθεση ρευματοκλοπής.

Συνολικά, κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, οχήματα και χώρους κράτησης, με τη συνδρομή της Πολεοδομίας Λάρισας και του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα και 9 φυσίγγια,

ταχυγεμιστήρας πιστολιού,

56 κυνηγετικά φυσίγγια,

502 κροτίδες,

κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

μέσο ψηφιακής αποθήκευσης (USB),

ατζέντες και έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις,

τραπεζικό βιβλιάριο,

615 ευρώ,

4 καταγραφικά μηχανήματα,

14 συναλλαγματικές, καθώς και

5 αυτοκίνητα.

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2007, προσέγγιζαν τα θύματά τους εμφανιζόμενα ως πρόσωπα ιδιαίτερης οικονομικής επιφάνειας και, με το πρόσχημα της πώλησης μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, τα έπειθαν να καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά. Στη συνέχεια, χωρίς να εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους, χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα για να αποφύγουν την παράδοση των συμφωνηθέντων, ενώ σε περιπτώσεις που τα θύματα ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους προέβαιναν σε απειλές, εκφοβισμούς και, κατά περίπτωση, σε επίδειξη όπλων.

Παράλληλα, από τη σε βάθος οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψαν στοιχεία που καταδεικνύουν σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος οικονομικού προφίλ μέλους της οργάνωσης και του πραγματικού τρόπου διαβίωσής του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των έτερων κατηγορουμένων θα υποβληθούν αρμοδίως.

Πηγή: newsbomb.gr