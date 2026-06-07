Υπόκλιση Μπατίστ σε Διαμαντίδη: «Για μένα είναι ο GOAT της Euroleague»

Ο Μάικ Μπατίστ σε δηλώσεις του στο BasketNews μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Δημήτρη Διαμαντίδη αποκαλώντας τον GOAT της Euroleague.

Ο Μάικ Μπατίστ μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού σε δηλώσεις του στο BasketNews στάθηκε στον «3D» και τη συνεισφορά του, γυρνώντας μάλιστα τον χρόνο πίσω για αρχή.

«Το 2004 ήταν στον Ηρακλή. Δεν ήταν καθόλου καλός σουτέρ. Πηγαίναμε από κάτω στα σκριν απέναντί του. Του δίναμε χώρο. Ήταν ήδη σπουδαίος αμυντικός, αλλά είχε κάποια κενά στο επιθετικό του παιχνίδι. Όταν τον υπογράψαμε στον Παναθηναϊκό, ξέραμε ότι παίρναμε έναν πολύ καλό παίκτη. Αμυντικά ήταν νούμερο ένα. Υπήρχαν ακόμη κάποια κενά στην επίθεσή του, όμως η δουλειά που έκανε στο σουτ του και στο να εξελιχθεί επιθετικά ήταν πραγματικά εντυπωσιακή», τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επιθετική παρουσία του.

Για τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού: «Νομίζω ότι η άμυνά του ήταν ήδη χαραγμένη στην πέτρα. Όταν όμως ήρθε και η επίθεση, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Ακούστε, υπάρχουν πολλοί παίκτες που αξίζουν αυτόν τον τίτλο, αλλά για μένα αυτή θα ήταν η επιλογή μου. Αυτό είναι το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ».