Το PAOK Academy πρωταγωνίστησε στην Παραγουάη!

Οι Χρήστος Κακάλης και Γρηγόρης Πριόβολος συνέχισαν με την Εθνική Προπαίδων από εκεί που σταμάτησαν με την Κ15 του Δικεφάλου και όλο το PAOK Academy να πρωταγωνιστεί στο διεθνές τουρνουά της Παραγουάης.

Τα παιδιά της ασπρόμαυρης ακαδημίας θριάμβευσαν σε ελληνικό επίπεδο, τώρα και σε διεθνές και συγκεκριμένα στην Ασουνσιόν της Παραγουάης, φορώντας τα γαλανόλευκα.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, επτά πρωταθλητές βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής οι Γιάννης Χρυσουλάκης, Γιώργος Ίτσκος, Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, Φώτης Σολωμίδης, Χρήστος Κακάλης, Γρηγόρης Πριόβολος και Αλέξανδρος Παπαγεωργίου.

Πέντε γκολ σκόραρε η Γαλανόλευκη, όλα δια... χειρός PAOK Academy. Στον πρώτο αγώνα κόντρα στην οικοδέσποινα Παραγουάη σκόραρε ο Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, μετά από όμορφη ατομική προσπάθεια του Κακάλη, ενώ ύστερα ανέλαβε το αχτύπητο δίδυμο.

Δύο γκολ ο Κακάλης και ακόμα δύο για τον Πριόβολο στα παιχνίδια με Πουέρτο Ρίκο και Βολιβία, αποδεικνύοντας και στην πράξη την τρομερή δουλειά που γίνεται στα... ασπρόμαυρα φυτώρια.

Πλέον, επιστρέφουν για να γεμίσουν τις... μπαταρίες ενόψει του πολύ δυνατού τουρνουά που έρχεται στο Μανχάιμ την επόμενη εβδομάδα κόντρα σε Λα Κορούνια, Γαλατασαράι, Φενέρμπαχτσε, Χάιντουκ Σπλιτ, Ρέιντζερς, Φερεντσβάρος, Πλζεν και Χόφενχαϊμ.